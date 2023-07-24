    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    751мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.49eur100.36

    «Мы не воюем с монументами»: в Смольном прокомментировали исчезновение памятника полякам в Петербурге

    1146
    5 комментариев

    Пропавший с Левашовского кладбища памятник репрессированным полякам находится на реставрации после атаки вандалов, сообщили официально в пресс-службе губернатора Петербурга.

    «Один из памятников, установленных на Левашовском кладбище, был облит краской. Потребовалась реставрация», — заявили в пресс-службе 24 июля. — Как уже неоднократно говорилось, мы не воюем с монументами, а сохраняем их. Чего, к большому сожалению, нельзя сказать о наших бывших братьях по оружию».

    И напомнили, что начиная с 1997 года снесено порядка 450 памятников советским солдатам-освободителям Польши. Среди наиболее значимых утрат — Памятник Благодарности Советской Армии в Скарышевском парке Варшавы.

    «Безусловно, в городе, как и в Польше, есть свои негодяи, для которых не существует ничего святого. Здесь важно отличать единичный случай от преднамеренной и целенаправленной политики по уничтожению исторической правды», — заявили в Смольном.

    Как писала «Фонтанка», версия о вандалах уже звучала, хотя администрация кладбища говорила консульству Польши в Петербурге о падении дерева.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Левашовское кладбищеПамятник полякам
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость24 Июл 2023 в 20:42
    Посадили походу...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close