«Мы не воюем с монументами»: в Смольном прокомментировали исчезновение памятника полякам в Петербурге

Пропавший с Левашовского кладбища памятник репрессированным полякам находится на реставрации после атаки вандалов, сообщили официально в пресс-службе губернатора Петербурга.



«Один из памятников, установленных на Левашовском кладбище, был облит краской. Потребовалась реставрация», — заявили в пресс-службе 24 июля. — Как уже неоднократно говорилось, мы не воюем с монументами, а сохраняем их. Чего, к большому сожалению, нельзя сказать о наших бывших братьях по оружию».

И напомнили, что начиная с 1997 года снесено порядка 450 памятников советским солдатам-освободителям Польши. Среди наиболее значимых утрат — Памятник Благодарности Советской Армии в Скарышевском парке Варшавы.