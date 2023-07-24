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    Путин подписал поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными»

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    Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», расширяющий запрет на самовыгул домашних питомцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Поправки должны исключить возможность «свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула». Важно: новый закон даёт полномочия регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными.

    Что ещё меняется:

    — отловленные животные должны содержаться только в приютах и более нигде — если иное не установлено местными законами;

    — индивидуальные предприниматели и юрлица, занимающиеся отловом, «при возврате животных без владельцев на прежние места их обитания… обязаны вести видеозапись процесса возврата животных… и бесплатно предоставлять по требованию уполномоченного органа».

    Законопроект был внесен весной группой депутатов во главе с председателем комитета по экологии Дмитрием Кобылкиным на фоне ряда нападений бездомных собак на людей, напоминает 24 июля РБК. Документ вызвал критику зоозащитников. Многие опасались, что после получения полномочий регионы могут начать умерщвлять бездомных животных, чтобы таким образом сократить их численность.

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    ПутинЗакон об ответственном обращении с животными
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