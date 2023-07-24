Что ещё меняется:

Поправки должны исключить возможность «свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула». Важно: новый закон даёт полномочия регионам принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с безнадзорными животными.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», расширяющий запрет на самовыгул домашних питомцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— отловленные животные должны содержаться только в приютах и более нигде — если иное не установлено местными законами;



— индивидуальные предприниматели и юрлица, занимающиеся отловом, «при возврате животных без владельцев на прежние места их обитания… обязаны вести видеозапись процесса возврата животных… и бесплатно предоставлять по требованию уполномоченного органа».

