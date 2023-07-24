Бастрыкин заинтересовался погоней за водителем без прав в Петербурге. Тот летел по центру так, что за прохожих было страшно

Погоня за нетрезвым лихачом без прав в центре Петербурга не осталась без внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Как сообщили в ведомстве 24 июля, Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге организовать проверку по факту нарушения ПДД, допущенного приезжим из Средней Азии, и предоставить доклад по установленным обстоятельствам.
Водитель испытывал возможности «Киа» и удачу других участников движения в ночь на воскресенье. Проигнорировав требование остановки на Литейном, он умчался на Невский проспект, пролетел по встречной и чудом не задел пешеходов.
Его задержание показал «Дорожный инспектор». Отмечалось, что затормозить «Киа» стрельбой сотрудники полиции не решились из-за большого скопления гуляющих.
25-летний водитель заверял, что забыл права дома, и умолял оставить его приключения в тайне от родных, беременной жены и работодателя. Чтобы услышать это, полицейским пришлось искать переводчика с узбекского. Проверка показала, что садиться за руль пьяным мужчине не впервой.