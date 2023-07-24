Бастрыкин заинтересовался погоней за водителем без прав в Петербурге. Тот летел по центру так, что за прохожих было страшно

Погоня за нетрезвым лихачом без прав в центре Петербурга не осталась без внимания главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.



Как сообщили в ведомстве 24 июля, Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге организовать проверку по факту нарушения ПДД, допущенного приезжим из Средней Азии, и предоставить доклад по установленным обстоятельствам.

Водитель испытывал возможности «Киа» и удачу других участников движения в ночь на воскресенье. Проигнорировав требование остановки на Литейном, он умчался на Невский проспект, пролетел по встречной и чудом не задел пешеходов.