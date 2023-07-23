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    Ночью очень нетрезвый водитель летал по центру Петербурга. Чтобы его понять, пришлось вызывать переводчика

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    Чудом никто не пострадал во время пьяного ночного заезда по центру Петербурга. Вдавившего педаль газа водителя преследовали несколько экипажей, а лихач выезжал на встречку и мог задеть пешеходов, переходивших дорогу.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», около трех ночи 23 июля резвый KIA на Литейном проспекте проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и умчался по набережной в сторону Миллионной улицы, далее по Мойке и на Невский проспект. Началась погоня.

    Автомобиль то и дело вылетал на встречку, лавировал между ночными пешеходами. KIA преследовали несколько полицейских экипажей. Затормозить лихача стрельбой сотрудники не могли из-за большого скопления гуляющих.

    Автомобиль выехал на Миргородскую улицу и уперся в тупик на территории областной больницы ФСИН. 25-летний водитель заявил, что не понимает русского языка. Для него ранним утром нашли переводчика с узбекского. С помощью него мужчина умолял полицейских оставить в тайне его заезд от беременной жены, родственников и работодателя. Права он якобы забыл дома.

    «Дорожный инспектор»

    Однако в полиции с водителем оказались знакомы, мужчину уже лишали прав за алкогольный заезд. На этот раз он получил семь административных протоколов, в том числе за пьяную езду (алкотестер показал 0.920 мг/л) и за пребывание в РФ без регистрации.

    В связи с повторным нарушением решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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    ПогоняПьяный водитель
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    Комментарии 15

    radon23 Июл 2023 в 20:34
    "Не брат ты мне,...." и далее по тексту
    +1−0
    своих не бросаем23 Июл 2023 в 20:31
    геноцид славян идёт полным ходом.
    +0−0
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