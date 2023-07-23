Ночью очень нетрезвый водитель летал по центру Петербурга. Чтобы его понять, пришлось вызывать переводчика

Чудом никто не пострадал во время пьяного ночного заезда по центру Петербурга. Вдавившего педаль газа водителя преследовали несколько экипажей, а лихач выезжал на встречку и мог задеть пешеходов, переходивших дорогу.
Как сообщает «Дорожный инспектор», около трех ночи 23 июля резвый KIA на Литейном проспекте проигнорировал требование инспекторов ДПС об остановке и умчался по набережной в сторону Миллионной улицы, далее по Мойке и на Невский проспект. Началась погоня.
Автомобиль то и дело вылетал на встречку, лавировал между ночными пешеходами. KIA преследовали несколько полицейских экипажей. Затормозить лихача стрельбой сотрудники не могли из-за большого скопления гуляющих.
Автомобиль выехал на Миргородскую улицу и уперся в тупик на территории областной больницы ФСИН.
«Дорожный инспектор»
Однако в полиции с водителем оказались знакомы, мужчину уже лишали прав за алкогольный заезд. На этот раз он получил семь административных протоколов, в том числе за пьяную езду (алкотестер показал
В связи с повторным нарушением решается вопрос о возбуждении уголовного дела.