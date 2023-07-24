    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    751мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.49eur100.36

    Парламент Израиля одобрил реформу судебной системы, которая вызвала массовые протесты в стране

    993
    6 комментариев

    Законодательный орган Израиля — Кнессет одобрил законопроект об изменениях в судебной системе, который отбирает у Верховного суда государства право блокировать любое решение правительства. Об этом 24 июля со ссылкой на трансляцию парламентского телеканала сообщает ТАСС.

    В знак протеста 56 оппозиционных депутатов (всего в Кнессете 120 парламентариев) покинули зал заседания. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях 64 голосами «за» депутатов, входящих в правящую коалицию.

    Законопроект ограничивает право Верховного суда отменять решения кабмина Израиля, которые хоть и не противоречат прямо законодательству, но признаются за рамками «допустимого или разумного». «Фонтанка» подробно рассказывала суть этого законопроекта и показывала массовые протесты в Тель-Авиве.

    Во время принятия законопроекта под стенами парламента Израиля протестовали несогласные с реформой. Полиция применила к участникам акции протеста водометы, не менее 19 человек были задержаны, однако люди не разошлись.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close