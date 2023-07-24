Парламент Израиля одобрил реформу судебной системы, которая вызвала массовые протесты в стране

Законодательный орган Израиля — Кнессет одобрил законопроект об изменениях в судебной системе, который отбирает у Верховного суда государства право блокировать любое решение правительства. Об этом 24 июля со ссылкой на трансляцию парламентского телеканала сообщает ТАСС.



В знак протеста 56 оппозиционных депутатов (всего в Кнессете 120 парламентариев) покинули зал заседания. Законопроект был принят во втором и третьем чтениях 64 голосами «за» депутатов, входящих в правящую коалицию.

Законопроект ограничивает право Верховного суда отменять решения кабмина Израиля, которые хоть и не противоречат прямо законодательству, но признаются за рамками «допустимого или разумного». «Фонтанка» подробно рассказывала суть этого законопроекта и показывала массовые протесты в Тель-Авиве.