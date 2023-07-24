Муку просеивают через сито конкуренции. Почему из петербургских дискаунтеров исчезла популярная мука

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Поделиться Поделиться





Петербургская сеть «Семишагофф» перестала продавать продукцию крупного производителя муки и хлопьев «Петербургский мельничный комбинат» после резкого повышения цен на продукцию. Не то чтобы потребитель всерьез рисковал остаться без домашней выпечки и быстрых завтраков, но участники рынка видят за конфликтом нарастание оборотов ценовой конкуренции между федеральными и местными игроками, от которой покупатель отнюдь не выигрывает.



На исчезновение с полок магазинов «Семишагофф» популярной муки «Предпортовая» обратил внимание читатель «Фонтанки». На горячей линии (запись есть в распоряжении редакции), подтвердили, что продукт остался не во всех магазинах. «Это связано с отсутствием отгрузок от поставщика», — сообщил оператор.



В самом «Семишагофф» «Фонтанке» уточнили, что причина в заявленном поставщиком повышении цен на 20%. Новые цены закупки оказались выше полочных цен в ряде федеральных сетей, обращают внимание к компании.



В «Петербургском Мельничном Комбинате», сообщили, что компания в настоящее время проводит переговоры с сетью «Семишагофф» «в рамках регулярных переговорных кампаний с контрагентами». Однако производитель утвержает, что сотрудничество с ретейлером не прекращено. В «ПМК» отметили, что после запроса «Фонтанки» провели оперативный мониторинг наличия продукции в магазинах «Семишагофф».

«Мука в магазинах сети есть, цена не изменилась», — отметили там.

На вопрос о том, присылалось ли уведомление о росте цен другим ретейлерам, в компании не ответили, но отметили, что «Предпортовая» есть и в других торговых сетях города.



По информации, «Фонтанки», подорожание продукции на 20% компания объясняет ростом цен на зерно, повлияла «низкая урожайность в 2022 по отдельным культурам» (каким и насколько, не сообщается), а также ингредиенты и упаковку. Сдерживать увеличение стоимости за счет собственной маржинальности больше не представляется возможным, считают в «ПМК». Помимо «Предпортовой», по данным «Фонтанки», подорожание затронуло хлопья «Ясно солнышко».

«Семишагофф» объяснение не удовлетворило. Да и прочие производители муки и хлопьев на тот момент не анонсировали роста цен и продолжали отгрузки на ранее согласованных условиях. В итоге ретейлер не согласовал подорожание и отгрузки прекратились.



Муки выбора



Можно предположить, что отказ от «Предпортовой» дался ретейлеру непросто. «ПМК» входит в группу «Аладушкин», которая занимает 65% петербургского рынка муки, ранее отмечал Смольный. Сам «Аладушкин» оценивал совокупную долю «ПМК» и другого своего мукомольного предприятия «ЛКХП Кирова» в 45%.

Но дело не столько в объемах продаж, сколько в силе бренда. «Предпортовая» имеет очень хорошую узнаваемость и является своего рода товаров-маркером, по которому потребитель судит о том, дорогой магазин или дешевый, говорит один из участника рынка. «Аналоги есть, но не дотягивают по узнаваемости», — добавляет он.



С подорожанием продукции «ПМК» ранее столкнулась также петербургская сеть «Реалъ», рассказал «Фонтанке» совладелец компании Александр Мышинский. По его словам, производитель уже некоторое время выставляет такие цены, что приобретать ее напрямую просто невыгодно — придется торговать в минус, либо заведомо дороже, чем федеральные ретейлеры. Но «Реалъ» нашел выход и покупает «Предпортовую» и хлопья «Ясно Солнышко» у дистрибьюторов и оптовиков в разных регионах РФ.

«Семишагофф» попробовал последовать этому примеру, но дистрибьюторы отказались принимать заказы на «Предпортовую» от ретейлера, рассказали в компании.



Жернова конкуренции

Собеседники «Фонтанки» на розничном рынке, считают, что резкое подорожание заявленное поставщиком, быть связано с ценовой конкуренцией между сетями. Федеральные игроки хотят быть самыми дешевыми, не поступаясь при этом своей маржинальностью.

По словам поставщиков, они все чаще сталкиваются с давлением крупных сетей, которые при ценовом мониторинге начали учитывать цены в дискаунтерах. И если сравнение оказывается не в их пользу, предлагают поставщикам несколько альтернатив: урезонить «магазины для экономных», чтобы они не смущали потребителя слишком низкой ценой, либо дать федеральным ретейлерам такие условия, чтобы цена на полке супермаркета была аналогичной, но маржинальность при этом не снижалась. Если это невозможно, крупные игроки настоятельно рекомендуют контрагентам отказаться от поставок дискаунтерам, которые часто торгуют товарами-маркерами с нулевой наценкой или вовсе в убыток.



Такой стратегии придерживался и «Семишагофф». «Они заняли принципиальную позицию, что они должны быть дешевле всех хотя бы на рубль, за что на них многие ополчились», — говорит собеседник издания. Если с биржевым товаром — например, тушками курицы или сахаром, влиять на ценовую политику сети сложнее, то с брендированными продуктами инструменты есть. Например, производитель может временно «отменить» акции, сделав закупку более дорогой, в результате чего ретейлеру придется поднять розничную стоимость.

Один из способов избежать конфликта — поставлять в разные сети чуть разную продукцию. Но «Семишагофф» снова проявил принципиальность и отказался покупать предложенные производителем упаковки большего объема, ссылаясь на то, что целевая аудитория магазинов у дома — живущие рядом пенсионеры и не слишком состоятельные петербуржцы, которые не имеют машины, в этом не заинтересована, знает собеседник «Фонтанки», знакомый с ситуацией. Участники рынка также обращают внимание на то, что петербургский ретейлер, насчитывающий 167 магазинов, уже становится заметным игроком на рынке Петербурга, но еще недостаточно большим, чтобы соревноваться с федеральными сетями по закупочной силе.



«Фонтанка» обратилась с запросами в несколько федеральных сетей, о том столкнулись ли они с подорожанием муки. На момент публикации ответы не поступили. Один из игроков на условиях анонимности сообщил, что в последние месяцы «ПМК» о повышении цен не заявлял.

В розничные цены подорожание тоже не перешло. Сейчас «Предпортовая» в самой ходовой упаковке 2 кг продается в «Ленте» за 89,99 рублей по карте (94,79 без карты), «Пятерочке» — за 89,99 на полке (103,99 рубля в приложении), в «Магните» за 88,99 рублей (по акции), хотя товар присутствует далеко не во всех торговых точках ретейлера. При этом в магазинах «Семишагофф», в которых еще осталось продукция, товар стоит 89.90.



Но все же цены на муку ползут вверх. По данным Петростата, только за июнь стоимость килограмма муки в Петербурге выросла в цене на 1,53%, с начала года — на 2,26%. При этом цены на зерно, по данным Росстата, в Северной столице не только не росли, но даже снижались.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

