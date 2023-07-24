«Строительный трест» приобрел у «Группы ЛСР» 4 гектара земли на Васильевском острове с разрешением на строительство

Объединение «Строительный трест» завершило сделку по приобретению у «Группы ЛСР» участка земли на Шкиперском протоке площадью 3,97 га. Компания планирует построить здесь жилой дом бизнес-класса, проект которого уже прошел необходимые согласования и получил разрешение на строительство.

Всего в исторической части Васильевского острова, рядом с Галерной гаванью, планируется построить 12 домов высотой от 6 до 13 этажей, объединенных общим двухэтажным подземным паркингом. Общая площадь жилья составит около 62,6 тыс. кв. м. Архитектурный облик будущего квартала разработан бюро «Студия 44».