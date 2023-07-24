«Строительный трест» приобрел у «Группы ЛСР» 4 гектара земли на Васильевском острове с разрешением на строительство

Объединение «Строительный трест» завершило сделку по приобретению у «Группы ЛСР» участка земли на Шкиперском протоке площадью 3,97 га. Компания планирует построить здесь жилой дом бизнес-класса, проект которого уже прошел необходимые согласования и получил разрешение на строительство.
Всего в исторической части Васильевского острова, рядом с Галерной гаванью, планируется построить 12 домов высотой от 6 до 13 этажей, объединенных общим двухэтажным подземным паркингом. Общая площадь жилья составит около 62,6 тыс. кв. м. Архитектурный облик будущего квартала разработан бюро «Студия 44».
«Сохраняя общую концепцию застройки территории, мы адаптируем проект под наш продукт — семейные жилые кварталы», — пояснил генеральный директор АО «СЗ «Строительный трест» Беслан Берсиров.
В «Группе ЛСР» говорят, что сделка является частью программы по оптимизации земельного банка компании. «"Группа ЛСР" остается владельцем, пожалуй, самого большого количества квадратных метров под застройку на Васильевском острове, — прокомментировал генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ», член правления «Группы ЛСР» Михаил Возиянов. — Мы планируем сосредоточиться на развитии самых масштабных проектов в локации».
Кроме жилья в рамках проекта «Строительный трест» построит детский сад и школу.
Напомним, что участок на Шкиперском протоке площадью 12 га «Группа ЛСР» приобрела в январе 2021 года за 4,8 млрд рублей, затем часть земли была продана Группе «ПИК». Ранее здесь располагались корпуса ВНИИ радиоаппаратуры, входящего в концерн «Алмаз-Антей».