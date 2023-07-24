Годовая инфляция в Петербурге в июне ускорилась после низких значений весны

Годовая инфляция в Петербурге в июне составила 3,6% после майских 2,5%. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе Банка России. Ускорение инфляции регулятор связывает в том числе с восстановлением активности потребителей.

«В целом на северо-западе потребительская активность в июне продолжала восстанавливаться. В частности, увеличился спрос на путешествия внутри страны. В макрорегионе, где много направлений для туристических и деловых поездок, в июне заметно вырос пассажиропоток», — отметил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов, слова которого приводятся в релизе.

Цены на продукты в Петербурге в июне выросли на 0,22% после снижения на 1,78% в мае. В основном это произошло за счет динамики цен на плодоовощную и мясную продукцию. Новый урожай некоторых видов овощей и фруктов позднее поступил на прилавок, чем в прошлом году, а импортные продукты подорожали из-за ослабления рубля. Также из-за изменения курса выросли затраты животноводов на содержание скота, из-за чего цены на мясо птицы и свинину стали снижаться медленнее.

Непродовольственные товары в июне подорожали на 0,33% в годовом выражении после снижения цен на 0,68% в мае. Восстановление потребительского спроса в условиях ограниченного предложения вместе с тем же ослаблением рубля привели к ускорению роста цен на подержанные иномарки и замедлению снижения цен на медикаменты. Также стал быстрее дорожать бензин, но прирост цен на топливо оставался ниже уровня инфляции в регионе, отмечают в Центробанке.