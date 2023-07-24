В Ростове военнослужащий сбежал из госпиталя и, возможно, прихватил гранату

Военнослужащий Александр К. исчез из госпиталя на Дачной улице в Ростове. Об этом 24 июля сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



44-летний сбежавший поступил в госпиталь с ранением руки и подозрением на контузию три дня назад. Теперь он объявлен в розыск. Беглеца описывают как высокого мужчину ростом 180 сантиметров с серыми глазами и темно-русыми волосами.

Телеграм-каналы сообщают, что родом он из Курской области и принимал участие в боевых действиях. Разыскиваемый может быть вооружен осколочной гранатой.