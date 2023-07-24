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    В Ростове военнослужащий сбежал из госпиталя и, возможно, прихватил гранату

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    10 комментариев

    Военнослужащий Александр К. исчез из госпиталя на Дачной улице в Ростове. Об этом 24 июля сообщает 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    44-летний сбежавший поступил в госпиталь с ранением руки и подозрением на контузию три дня назад. Теперь он объявлен в розыск. Беглеца описывают как высокого мужчину ростом 180 сантиметров с серыми глазами и темно-русыми волосами.

    Телеграм-каналы сообщают, что родом он из Курской области и принимал участие в боевых действиях. Разыскиваемый может быть вооружен осколочной гранатой.

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    ПобегРостов
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    Комментарии 10

    Гость24 Июл 2023 в 16:30
    И это только начало.
    +0−0
    Гость24 Июл 2023 в 16:29
    Дураков учит жизнь!
    +0−0
    Гость24 Июл 2023 в 16:27
    Вовремя одумался!
    +0−0
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