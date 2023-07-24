«Хочется вообще все учреждения разгрузить». Детский сад на Васильевском будут закрывать раньше в дни саммита Россия - Африка

Дошкольное отделение 586 гимназии на Васильевском острове переведут на сокращенный рабочий день на время саммита Россия-Африка. Об этом «Фонтанке» сообщили родители 24 июля.



Воспитатели детского сада разослали по родительским чатам объявление о том, что с 26 по 28 июля «в связи с проведением саммита» детский сад будет работать до 16.00. «Просьба заранее продумать маршруты», — отмечается в нём. Там также указана ссылка на поставление правительства Петербурга, в котором рекомендуют всем работодателей перевести на удаленку сотрудников в дни форума.