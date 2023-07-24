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    «Хочется вообще все учреждения разгрузить». Детский сад на Васильевском будут закрывать раньше в дни саммита Россия - Африка

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    Дошкольное отделение 586 гимназии на Васильевском острове переведут на сокращенный рабочий день на время саммита Россия-Африка. Об этом «Фонтанке» сообщили родители 24 июля.

    Воспитатели детского сада разослали по родительским чатам объявление о том, что с 26 по 28 июля «в связи с проведением саммита» детский сад будет работать до 16.00. «Просьба заранее продумать маршруты», — отмечается в нём. Там также указана ссылка на поставление правительства Петербурга, в котором рекомендуют всем работодателей перевести на удаленку сотрудников в дни форума.

    Директор 586-ой гимназии не стала разговаривать с корреспондентом «Фонтанки». В администрации Василеостровского района не ответили на запрос к моменту публикации.

    Корреспондент позвонил по номеру дошкольного отделения, указанному на сайте учреждения.

    «С чем связано? С безопасностью связано. По хорошему, хочется вообще все учреждения разгрузить и закрыть. Потому что центр города, саммит - и то, что он проходит в Шушарах, это абсолютно ни о чем не говорит. Шушары никому не нужны», — отметила сотрудница детского сада, добавив, что дошкольное учреждение занимает трехэтажное здание, расположенное близко к жилым домам и ЗСД. Решение принято директором, «как мера подстраховки», в случае террористической угрозы: «если есть возможность, ребёнка, лучше не приводить вообще».

    От родителей поступило много жалоб на усеченный график, отметила сотрудница дошкольного учреждения. Все-таки в эти дни решено оставить одну дежурную группу, которая будет работать по привычному расписанию.

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    УдаленкаСаммитРоссия - АфрикаДетский сад
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