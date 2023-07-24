Роскомнадзор планирует подключить соцсети к поиску дискриминирующего контента

Роскомнадзор планирует вместе с социальными сетями оперативно искать публикации и комментарии экстремистского характера, сообщает 24 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Речь идет о комментариях, содержащих дискриминацию по национальному признаку.
В ведомстве рассказали, что на данный момент в 2023 году было заблокировано порядка 1,3 тыс. материалов в соцсетях, которые имели признаки дискриминации или унижения людей по национальности. К тому же 545 требований удалить экстремистские комментарии было направлено в СМИ.
Сейчас надзорное ведомство планирует наладить с соцсетями совместный поиск, оперативно выявляющий такие комментарии. Мера позволит повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента, отмечают в Роскомнадзоре.
Также в целях профилактики планируется работа РКН со значимыми интернет-ресурсами, которые не зарегистрированы в качестве СМИ. Это, как считают в ведомстве, поможет сократить число публикаций с экстремистской информацией в сети.
В Роскомнадзоре добавили, что в этом году выявлен только один случай, когда СМИ использовали для осуществления экстремистской деятельности. Информация об этом передана в Генпрокуратуру, пишет ТАСС.
Ранее «Фонтанка» писала, что в России заработала система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус». Она выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах, к примеру, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ и так далее.