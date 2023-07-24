Роскомнадзор планирует подключить соцсети к поиску дискриминирующего контента

Роскомнадзор планирует вместе с социальными сетями оперативно искать публикации и комментарии экстремистского характера, сообщает 24 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Речь идет о комментариях, содержащих дискриминацию по национальному признаку.



В ведомстве рассказали, что на данный момент в 2023 году было заблокировано порядка 1,3 тыс. материалов в соцсетях, которые имели признаки дискриминации или унижения людей по национальности. К тому же 545 требований удалить экстремистские комментарии было направлено в СМИ.