«Окулус» уже наблюдает за Интернетом. Роскомнадзор запустил помощника по распознаванию запрещенного

Система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус» уже работает в России. Об этом 13 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя заказчика проекта — подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ).
По его словам, «Окулус» уже в полном объеме выполняет свои задачи выявляет незаконные изображения и видео. Источник отметил, что в декабре систему протестировали, а в январе стали интегрировать с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. «Окулус» находит «экстремистскую тематику, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ», распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах.
Система не собирает данные — только классифицирует, сообщила «Ведомостям» гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. По ее словам, у «Окулуса» есть заданный набор источников информации, то есть он может анализировать страницы сайтов или пабликов и профилей в соцсетях.
Раньше специалисты ГРЧЦ проводили такой мониторинг «вручную»: в среднем обрабатывали по 106 изображений и 101 видео в день, отмечает представитель центра. «Окулус» же по планам будет анализировать больше 200 000 изображений в сутки — тратить на одно около трех секунд.
Чиновники полагают, что «Окулус» поможет более эффективно выявлять правонарушения. К 2025 году систему хотят усовершенствовать: возможно, добавить новые классы и типы нарушений, функцию определения поз людей и их действий. «Окулус» будет выявлять запрещенные материалы «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», добавил собеседник издания.
Летом сообщалось, что ГРЧЦ выделил на реализацию проекта 57,7 миллиона рублей. Запрещенным контентом тогда назвали материалы «с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважения к обществу, государству и официальным символам РФ» и другие.