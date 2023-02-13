«Окулус» уже наблюдает за Интернетом. Роскомнадзор запустил помощника по распознаванию запрещенного

Система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус» уже работает в России. Об этом 13 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя заказчика проекта — подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ).



По его словам, «Окулус» уже в полном объеме выполняет свои задачи выявляет незаконные изображения и видео. Источник отметил, что в декабре систему протестировали, а в январе стали интегрировать с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. «Окулус» находит «экстремистскую тематику, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ», распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах.