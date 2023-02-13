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    «Окулус» уже наблюдает за Интернетом. Роскомнадзор запустил помощника по распознаванию запрещенного

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    11 комментариев

    Система автоматического поиска запрещенного контента «Окулус» уже работает в России. Об этом 13 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя заказчика проекта — подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ).

    По его словам, «Окулус» уже в полном объеме выполняет свои задачи выявляет незаконные изображения и видео. Источник отметил, что в декабре систему протестировали, а в январе стали интегрировать с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. «Окулус» находит «экстремистскую тематику, призывы к массовым незаконным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, пропаганду ЛГБТ», распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах.

    Система не собирает данные — только классифицирует, сообщила «Ведомостям» гендиректор компании «Социальная лаборатория» Наталия Тылевич. По ее словам, у «Окулуса» есть заданный набор источников информации, то есть он может анализировать страницы сайтов или пабликов и профилей в соцсетях.

    Раньше специалисты ГРЧЦ проводили такой мониторинг «вручную»: в среднем обрабатывали по 106 изображений и 101 видео в день, отмечает представитель центра. «Окулус» же по планам будет анализировать больше 200 000 изображений в сутки — тратить на одно около трех секунд.

    Чиновники полагают, что «Окулус» поможет более эффективно выявлять правонарушения. К 2025 году систему хотят усовершенствовать: возможно, добавить новые классы и типы нарушений, функцию определения поз людей и их действий. «Окулус» будет выявлять запрещенные материалы «на нескольких кадрах на видеофрагментах, в сложных рукописных текстах и рисованном контенте», добавил собеседник издания.

    Летом сообщалось, что ГРЧЦ выделил на реализацию проекта 57,7 миллиона рублей. Запрещенным контентом тогда назвали материалы «с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважения к обществу, государству и официальным символам РФ» и другие.

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    Комментарии 11

    Гость13 Фев 2023 в 10:50
    Наконец то.
    +0−0
    ProstoZloy13 Фев 2023 в 10:49
    А помощника по распознаванию утечек газа не надо?
    +0−0
    iliy13 Фев 2023 в 10:48
    Мама дрожи!
    Папа держись!
    У ЛГБТ началась сладкая жизнь
    +0−0
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