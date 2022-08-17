В соцсетях россиян будут искать запретное по-умному. РКН нашёл разработчика для системы «Окулус»

В России разработают систему «Окулус», которая с помощью нейросетей будет анализировать контент на сайтах и в соцсетях на предмет запрещённой информации. Разработка должна появиться уже к 12 декабря.
Созданием «Окулуса» займётся ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил на реализацию проекта
Согласно технической документации, система будет в реальном времени искать запрещённую информацию, анализируя изображения и видео, а также переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные.
По условиям тендера, подрядчик должен не только создать разработку, но и предоставить дата-сеты, с помощью которых она и будет выявлять нежелательный контент.
Мощность «Окулуса», как планируется, составит
В списке запрещённого контента, который призвана искать система, находятся материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважения к обществу, государству и официальным символам РФ. В его число также вошли информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табака.
Собеседник издания в крупной IT-компании поделился, что на деле реализовать такую систему в обозначенный срок практически невозможно. Более того, исполнителю ставят неконкретные цели, задачи и требования.