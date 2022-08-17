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    В соцсетях россиян будут искать запретное по-умному. РКН нашёл разработчика для системы «Окулус»

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    10 комментариев

    В России разработают систему «Окулус», которая с помощью нейросетей будет анализировать контент на сайтах и в соцсетях на предмет запрещённой информации. Разработка должна появиться уже к 12 декабря.

    Созданием «Окулуса» займётся ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил на реализацию проекта 57,7 млн рублей. Об этом 17 августа сообщает «Коммерсантъ».

    Согласно технической документации, система будет в реальном времени искать запрещённую информацию, анализируя изображения и видео, а также переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные.

    По условиям тендера, подрядчик должен не только создать разработку, но и предоставить дата-сеты, с помощью которых она и будет выявлять нежелательный контент.

    Мощность «Окулуса», как планируется, составит 200 тыс. изображений в сутки. В секунду система будет анализировать два кадра или картинки.

    В списке запрещённого контента, который призвана искать система, находятся материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывы к массовым незаконным мероприятиям, выражения явного неуважения к обществу, государству и официальным символам РФ. В его число также вошли информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табака.

    Собеседник издания в крупной IT-компании поделился, что на деле реализовать такую систему в обозначенный срок практически невозможно. Более того, исполнителю ставят неконкретные цели, задачи и требования.

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    Комментарии 10

    Black Fox17 Авг 2022 в 11:43
    Блин, у меня фотка есть, где я с сигаретой 😬😬😬
    +1−0
    Sonata17 Авг 2022 в 11:40
    Facebook тоже будут шмонать по-современному? Тамошней политикой индексация запрещена, не то что краулинг.
    +0−0
    27710119417 Авг 2022 в 11:39
    Отличные Новости.
    +0−1
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