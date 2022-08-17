В соцсетях россиян будут искать запретное по-умному. РКН нашёл разработчика для системы «Окулус»

В России разработают систему «Окулус», которая с помощью нейросетей будет анализировать контент на сайтах и в соцсетях на предмет запрещённой информации. Разработка должна появиться уже к 12 декабря.

Созданием «Окулуса» займётся ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». «Главный радиочастотный центр» (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил на реализацию проекта 57,7 млн рублей . Об этом 17 августа сообщает «Коммерсантъ».



Согласно технической документации, система будет в реальном времени искать запрещённую информацию, анализируя изображения и видео, а также переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные.



По условиям тендера, подрядчик должен не только создать разработку, но и предоставить дата-сеты, с помощью которых она и будет выявлять нежелательный контент.

Мощность «Окулуса», как планируется, составит 200 тыс. изображений в сутки. В секунду система будет анализировать два кадра или картинки.

