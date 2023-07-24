    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    752мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.38eur100.66

    РБК: под Рязанью беспилотник взорвался под колесами КАМАЗа

    2429
    8 комментариев

    Беспилотный летательный аппарат взорвался под колесами КАМАЗа в Рязанской области. ЧП произошло на проселочной дороге, сообщает РБК 24 июля.

    Инцидент, по данным источников издания, произошел накануне в середине дня. Водитель грузовика следовал по селу Тюшево (Рязанский район региона), когда наехал колесами на беспилотник. Произошел взрыв. К счастью, в тот момент аппарат находился под задними колесами КАМАЗа — обошлось без пострадавших.

    Отмечается, что в нескольких десятках метров от места взрыва были найдены еще два беспилотных аппарата.

    По предварительной информации, речь идет о БПЛА квадрокоптерного типа. Сделали их самостоятельно. Находки изучают сотрудники полиции и следователи.

    Напомним, что утром 24 июля стало известно об атаке беспилотников в Москве и Крыму. О последствиях читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БеспилотникВзрыв
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    Гость24 Июл 2023 в 14:11
    Сахарок?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close