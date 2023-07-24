РБК: под Рязанью беспилотник взорвался под колесами КАМАЗа

Беспилотный летательный аппарат взорвался под колесами КАМАЗа в Рязанской области. ЧП произошло на проселочной дороге, сообщает РБК 24 июля.



Инцидент, по данным источников издания, произошел накануне в середине дня. Водитель грузовика следовал по селу Тюшево (Рязанский район региона), когда наехал колесами на беспилотник. Произошел взрыв. К счастью, в тот момент аппарат находился под задними колесами КАМАЗа — обошлось без пострадавших.

Отмечается, что в нескольких десятках метров от места взрыва были найдены еще два беспилотных аппарата.

По предварительной информации, речь идет о БПЛА квадрокоптерного типа. Сделали их самостоятельно. Находки изучают сотрудники полиции и следователи.