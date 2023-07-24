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    В Кремле назвали ложью утверждения, что ВС РФ попали по собору в Одессе

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    Утверждения о том, что ВС РФ попали по собору в Одессе, являются «абсолютной неправдой»: собор разрушила ракета украинской ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, «речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят удары «по социальной инфраструктуре или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».

    «Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал Дмитрий Песков.

    Ранее Минобороны РФ заявило, что безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе.

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    ОдессаДмитрий Песков
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