В Кремле назвали ложью утверждения, что ВС РФ попали по собору в Одессе

Утверждения о том, что ВС РФ попали по собору в Одессе, являются «абсолютной неправдой»: собор разрушила ракета украинской ПВО. Об этом в понедельник, 24 июля , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, «речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм». Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что вооруженные силы России не наносят удары «по социальной инфраструктуре или тем более храмам, церквям и другим подобным объектам».

«Подобные обвинения мы не принимаем, это является абсолютной неправдой», — сказал Дмитрий Песков.