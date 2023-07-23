Минобороны РФ назвало вероятную причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе

Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.
Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».
В Минобороны подчеркнули, что планирование ударов ведется на основе тщательно проверенной и подтвержденной несколькими каналами информации. Это, в свою очередь, исключает попадание по гражданским объектам и объектам культурного наследия.
Исходя из опубликованных жителями Одессы видеозаписей, в ведомстве пришли к заключению, что храм был разрушен из-за падения украинской зенитной управляемой ракеты. Подобное могло произойти «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».
Напомним, что утром 23 июля начали поступать сообщения о разрушении Спасо-Преображенского храма в Одессе. Храм был построен в