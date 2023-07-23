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    Минобороны РФ назвало вероятную причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе

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    47 комментариев

    Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.

    Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».

    В Минобороны подчеркнули, что планирование ударов ведется на основе тщательно проверенной и подтвержденной несколькими каналами информации. Это, в свою очередь, исключает попадание по гражданским объектам и объектам культурного наследия.

    Исходя из опубликованных жителями Одессы видеозаписей, в ведомстве пришли к заключению, что храм был разрушен из-за падения украинской зенитной управляемой ракеты. Подобное могло произойти «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО».

    Напомним, что утром 23 июля начали поступать сообщения о разрушении Спасо-Преображенского храма в Одессе. Храм был построен в 18 веке, однако его разрушили в 30-е годы 20 века. В 2000-х комплекс был восстановлен.

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    Комментарии 47

    Гость23 Июл 2023 в 14:49
    Всё правда, так и было! Вообще ВСУ давно искали повод разбомбить этот храм и не только его, а тут как раз рядом мирно пролетала российская ракета, да и не одна, ВСУ обрадовались и давай стрелять из ПВО по храму, "потом на Россию всё свалим и весь мир поверит нам" - говорили они, но умных россиян не обмануть, конечно же, потому что они смотрят российское государственное телевидение, а только там всю правду и рассказывают, как оно есть на самом деле.
    +0−0
    Басик23 Июл 2023 в 14:01
    "-- И церковь тоже я? Нет, церковь твои коллеги по бизнесу" Почти (с)
    +0−0
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