Минобороны РФ назвало вероятную причину разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе

Безграмотные действия операторов комплексов ПВО могли послужить причиной разрушения Спасо-Преображенского храма в Одессе. Об этом 23 июля сообщило Минобороны России.



Как говорится в заявлении ведомства, информация о повреждении храма в результате попадания высокоточного оружия не соответствует действительности. Все назначенные и уничтоженные в ночь на воскресенье цели «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса».



В Минобороны подчеркнули, что планирование ударов ведется на основе тщательно проверенной и подтвержденной несколькими каналами информации. Это, в свою очередь, исключает попадание по гражданским объектам и объектам культурного наследия.

