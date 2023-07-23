Минобороны России рассказало о ночных ударах по Одессе

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ряду объектов в Одессе, где готовились теракты против России. Об этом 23 июля сообщает Министерство обороны.
По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье удары были нанесены по объектам, «где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров». Также целью были объекты их производства и складирования. Ведомство сообщает, что уничтожены «все спланированные к удару цели».
«На пораженных объектах находились иностранные наемники», — заявили в Минобороны РФ.
Первые данные о взрывах в Одессе в ночь на воскресенье появились около 01:00, сообщало РИА Новости. Как отмечал ТАСС, из ряда районов города был виден пожар.
После взрывов и пожара в Одессе оказался поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает РБК со ссылкой на данные местных властей.
Самый крупный православный храм Одессы, Спасо-Преображенский кафедральный собор был восстановлен в начале
На этой неделе вооруженные силы уже нанесли серию ударов по Одессе. В частности, по местам складирования и производства катеров-беспилотников, которые могли использоваться в атаках против России. Местные чиновники называют удары самыми крупными с начала спецоперации.