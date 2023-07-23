Минобороны России рассказало о ночных ударах по Одессе

Групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ряду объектов в Одессе, где готовились теракты против России. Об этом 23 июля сообщает Министерство обороны.



По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье удары были нанесены по объектам, «где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров». Также целью были объекты их производства и складирования. Ведомство сообщает, что уничтожены «все спланированные к удару цели».



«На пораженных объектах находились иностранные наемники», — заявили в Минобороны РФ.

