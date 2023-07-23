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    Минобороны России рассказало о ночных ударах по Одессе

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    Групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ряду объектов в Одессе, где готовились теракты против России. Об этом 23 июля сообщает Министерство обороны.

    По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье удары были нанесены по объектам, «где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров». Также целью были объекты их производства и складирования. Ведомство сообщает, что уничтожены «все спланированные к удару цели».

    «На пораженных объектах находились иностранные наемники», — заявили в Минобороны РФ.

    Первые данные о взрывах в Одессе в ночь на воскресенье появились около 01:00, сообщало РИА Новости. Как отмечал ТАСС, из ряда районов города был виден пожар.

    После взрывов и пожара в Одессе оказался поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает РБК со ссылкой на данные местных властей.

    Самый крупный православный храм Одессы, Спасо-Преображенский кафедральный собор был восстановлен в начале 2000-х годов. В 2010-м его освещал патриарх Кирилл. Собор был заложен в 1794 году, однако несколько столетий спустя, в 1936-м, его разрушили.

    На этой неделе вооруженные силы уже нанесли серию ударов по Одессе. В частности, по местам складирования и производства катеров-беспилотников, которые могли использоваться в атаках против России. Местные чиновники называют удары самыми крупными с начала спецоперации.

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    Гость23 Июл 2023 в 14:18
    МО "рассказало" -грамотность Фонтанки, как всегда, на высоте, ха-ха!
    +0−0
    Гость23 Июл 2023 в 14:09
    Ни одно из шести чувств верующих не оскорбилось.
    +0−0
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