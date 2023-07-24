Два украинских беспилотника атаковали Москву

Рано утром в понедельник, 24 июля, два украинских беспилотника пытались атаковать Москву. Пострадавших нет. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», — написал он.

Беспилотники были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в Минобороны, передает ТАСС. «Два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — добавили в военном ведомстве.

Как пишет MSK1.RU, два беспилотника упали в московских районах ЗИЛ и Хамовники. После атаки беспилотников перекрыли движение по Комсомольскому проспекту в Москве.