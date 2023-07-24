Увидел и победил. Как превратить фото Петербурга в сертификат на коррекцию зрения

Профессионалы и фотографы-любители могут до 31 июля присылать свои работы на конкурс «Ясный взгляд на любимый город!» Многие участники этого творческого проекта уже посмотрели на Петербург с новых ракурсов и поделились яркими снимками.



Напомним, что креативный фотопроект о любви к Петербургу стартовал 1 июля. Его цель — показать, как жители видят красоту родного города. Организатором конкурса выступила Система клиник МЕДИ, ее начинание поддержал лофт-проект «Этажи».



Шестерых победителей будут выбирать пользователи соцсети «ВКонтакте» и экспертное жюри, в составе которого — профессиональные фотографы, представители СМИ и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций. Авторы лучших снимков получат призы: Система клиник МЕДИ подарит им сертификаты на лазерную коррекцию зрения. Победители смогут воспользоваться призами сами или передать их близким людям.



Также экспертное жюри отберет фотографии для выставки в лофт-проект «Этажи», которая пройдет с 8 по 17 августа.



Ну а пока все желающие могут отправить свои работы на конкурс «Ясный взгляд на любимый город!» по электронной почте clear@medi.spb.ru или через сообщения группы «вКонтакте».



Напоминаем правила конкурса:



1. Один участник может прислать не больше трех фотографий.



2. В кадре должен быть не только Петербург, но и люди, смотрящие в камеру.



3. Для каждой фотоработы необходимо придумать название.



ЗАО «МЕДИ» , лицензия на осуществление медицинской деятельности: №Л041–01148–78/00553449 от 14 февраля 2020 года

Организатор конкурса: система Система клиник МЕДИ (ЗАО «МЕДИ», ИНН 7815006487, юридический адрес: 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 82).

