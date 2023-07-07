Ясный взгляд на Петербург. Как выиграть сертификат на лазерную коррекцию зрения

С воды и высоты птичьего полета — Петербург прекрасен с любого ракурса. Он всякий раз открывается заново тем, кто смотрит на него внимательным взглядом. С любовью к городу и его жителям Система клиник МЕДИ проводит фотоконкурс для профессионалов и любителей. Участников ждут выставка в популярном пространстве и неординарные призы.



Творческий проект назвали «Ясный взгляд на любимый город». Первые работы организаторы уже получили — их можно посмотреть здесь. У тех, кто решит принять участие в конкурсе, еще достаточно времени в запасе: снимки принимаются до 31 июля.



Что, где и когда снимать — решают авторы. Но есть несколько несложных правил:

