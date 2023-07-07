Ясный взгляд на Петербург. Как выиграть сертификат на лазерную коррекцию зрения

С воды и высоты птичьего полета — Петербург прекрасен с любого ракурса. Он всякий раз открывается заново тем, кто смотрит на него внимательным взглядом. С любовью к городу и его жителям Система клиник МЕДИ проводит фотоконкурс для профессионалов и любителей. Участников ждут выставка в популярном пространстве и неординарные призы.
Творческий проект назвали «Ясный взгляд на любимый город». Первые работы организаторы уже получили — их можно посмотреть здесь. У тех, кто решит принять участие в конкурсе, еще достаточно времени в запасе: снимки принимаются до 31 июля.
Что, где и когда снимать — решают авторы. Но есть несколько несложных правил:
- Один участник может прислать на конкурс не больше трех фотографий.
- В кадре должен быть не только Петербург, но и люди, смотрящие в камеру.
- Для каждой фотоработы необходимо придумать название.
Фотографии нужно отправлять на почту clear@medi.spb.ru или в сообщения сообщества VK. Лучшие кадры примут участие в выставке, которая пройдет в лофт-проекте «Этажи» с 8 по 17 августа. Там же состоится торжественное награждение победителей, которых выберет экспертное жюри и зрительское голосование.
Особо стоит отметить призы: они будут весьма полезны тем, для кого рабочий инструмент — глаза. Система клиник МЕДИ подарит сертификаты на лазерную коррекцию зрения, в том числе по новой технологии CLEAR. Победители смогут воспользоваться призами сами или передать их близким людям.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №Л041–01148–78/00553449 от 14 февраля 2020 года
Организатор конкурса: система Система клиник МЕДИ (ЗАО «МЕДИ», ИНН 7815006487, юридический адрес: 190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 82).
Сроки проведения конкурса с 01 июля по 08 августа 2023 года. Подробнее о правилах конкурса и условиях его проведения читайте по ссылке