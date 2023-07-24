Полскрипки и радиоактивные тапочки. В интернете появился «музей воспоминаний»

Онлайн-коллекцию интересных предметов, способных многое рассказать о своих хозяевах, создали горожане, которые посетили этим летом общественные пространства Орбита Яндекс 360.
Напомним, что две площадки с коворкингом и бесплатными лекциями по выходным открылись в июле в Петербурге и Москве — на набережной Севкабель Порта и в саду «Эрмитаж». В каждом пространстве есть интерактивные зоны онлайн-сервисов Яндекс 360: Телемоста, Почты и Диска. Последняя примечательна тем, что позволяет посетителям оцифровать воспоминания: старые фотографии и любимые предметы. Получившееся трехмерное изображение персонал отправляет хозяину экспоната на электронную почту. Но при желании картинку можно загрузить на специальный лендинг, где вашим сокровищем смогут полюбоваться все желающие.
Петербургская Орбита Яндекс 360 будет работать до 7 августа. Прежде чем туда отправиться, почитайте материал. В нем мы рассказываем, чем заняться на площадке и кому она может быть особенно интересна. А пока — заглянем в «музей воспоминаний» и посмотрим на самые любопытные предметы.
В этом собрании есть немало звездных экспонатов. Фигуристка Александра Трусова показала, как выглядит настоящая олимпийская медаль — серебро, завоеванное спортсменкой в 2022 году в Пекине. Петербургский дрифтер Матвей Вахрушев оцифровал первый кубок, полученный на соревнованиях по автогонкам с заносом.
Стилист Виктория Чураева добавила в коллекцию семейное фото, дизайнер одежды Юрий Пителин — полароидные снимки подготовки к первому показу, видеоблогеры Piterville и певица Tatarka (Ира Смелая) — любимые талисманы. Но, пожалуй, самое необычное здесь — это половина... скрипки от сооснователя группы The Hatters Юрия Музыченко.
Многие посетители Орбиты Яндекс 360 принесли в «онлайн-музей» семейные реликвии. Тут можно найти фотографию, которой больше века: на ней запечатлен прапрадедушка нашей современницы, воевавший в Первой мировой. Или бабушкину джезву, в которой внучка до сих пор продолжает варить кофе. Или особую медаль в деревянном футляре: ее получает по наследству тот член семьи, кому исполняется 16 лет. А кто-то не поленился захватить для оцифровки любимую с детства вилку. Из более современных артефактов — беспроводные наушники. Их подарили женщине во время беременности, а потом она нанесла на футляр дату рождения ребенка.
Народный «цифровой музей» запечатлел не только воспоминания, но и современное городское лето. Те, кто не планировал оцифровку заранее, добавил то, что было с собой и на себе: украшения, брелоки, часы, детские игрушки, студенческие билеты, солнечные очки и максимально летнюю баночку земляники. В этой пестрой подборке мы обнаружили небольшую подвеску с загадочным названием «Тапки Хлопина». Она выпущена, как сообщает хозяйка, к юбилею Радиевого института. По легенде, радиохимик Виталий Хлопин, один из основателей института, покрыл светящимся радиоактивным составом свои домашние тапочки, чтобы легко находить их в темноте.