Полскрипки и радиоактивные тапочки. В интернете появился «музей воспоминаний»

Напомним, что две площадки с коворкингом и бесплатными лекциями по выходным открылись в июле в Петербурге и Москве — на набережной Севкабель Порта и в саду «Эрмитаж». В каждом пространстве есть интерактивные зоны онлайн-сервисов Яндекс 360: Телемоста, Почты и Диска. Последняя примечательна тем, что позволяет посетителям оцифровать воспоминания: старые фотографии и любимые предметы. Получившееся трехмерное изображение персонал отправляет хозяину экспоната на электронную почту. Но при желании картинку можно загрузить на специальный лендинг, где вашим сокровищем смогут полюбоваться все желающие.

Онлайн-коллекцию интересных предметов, способных многое рассказать о своих хозяевах, создали горожане, которые посетили этим летом общественные пространства Орбита Яндекс 360.

Петербургская Орбита Яндекс 360 будет работать до 7 августа. Прежде чем туда отправиться, почитайте материал. В нем мы рассказываем, чем заняться на площадке и кому она может быть особенно интересна. А пока — заглянем в «музей воспоминаний» и посмотрим на самые любопытные предметы.



В этом собрании есть немало звездных экспонатов. Фигуристка Александра Трусова показала, как выглядит настоящая олимпийская медаль — серебро, завоеванное спортсменкой в 2022 году в Пекине. Петербургский дрифтер Матвей Вахрушев оцифровал первый кубок, полученный на соревнованиях по автогонкам с заносом.



Стилист Виктория Чураева добавила в коллекцию семейное фото, дизайнер одежды Юрий Пителин — полароидные снимки подготовки к первому показу, видеоблогеры Piterville и певица Tatarka (Ира Смелая) — любимые талисманы. Но, пожалуй, самое необычное здесь — это половина... скрипки от сооснователя группы The Hatters Юрия Музыченко.

