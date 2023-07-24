И пастбище большое, и травы вкусные: как получают органическое молоко

Не секрет, что в последнее время обычное молоко существенно потеснили его растительные аналоги. «Мне на банановом!» или «С соевым, пожалуйста!» — уже не редкость даже в самых маленьких кофейнях. Миндальное, овсяное, рисовое — такое ощущение, что обычного коровьего молока и не осталось. Но ведь этот продукт — неотъемлемая часть здорового образа жизни и осознанного подхода к питанию.
До конца лета во всех кофейнях Stars Coffee все напитки готовятся только на основе органического молока от «ЭкоНивы». Цель совместной летней программы «Органик лето» — повышение уровня знаний о продукте, потребление которого полезно и для человека, и для окружающей среды.
Что же такое «органическое молоко»? Рассказываем в подробностях.
В России его начали производить не так давно. Само определение говорит нам, что оно не такое, как его аналоги. Основное отличие производства органического от традиционного — в особом подходе к уходу за животными и к почве, на которой выращиваются корма для них.
«Хозяйство категорически не может использовать общепринятые в традиционном растениеводстве неорганические удобрения и химические средства защиты растений, — рассказывает Каролина Васильева, руководитель отдела качества молока для переработки из компании «ЭкоНива». — У нас есть регламентированный список разрешенных в производстве средств, которых производитель обязан придерживаться. Это делается для сохранения биоразнообразия и естественного плодородия в почве».
Органическое молоко обладает более ярким вкусом и ароматом в отличие от традиционного. И важный фактор для этого — свободный выпас животных на большой территории и свежем воздухе круглый год. Добавим правильный выбор трав, которыми засевают пастбище, собственные корма, — и получается молоко с повышенным содержанием натурального белка, выраженным сливочным вкусом и ароматом.
Глава холдинга Pinskiy&Co и совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский: «Убежден в том, что нужно постоянно улучшать качество своей продукции и расти, поэтому для нас переход на молоко «ЭкоНива Organic» равен улучшению качества продукта. Stars Coffee первые, кто вводит органическое молоко, чтобы вкус кофе лучшей обжарки раскрывался на все сто, а стоимость напитка была прежней».
В отличие от приставок «био» или «эко», пометка «органический» на продукте в России возможна только после сертификации. Такая маркировка подразумевает соответствие высоким требованиям к качеству и стандартам производства. Кроме того, предприятие, которое выпускает эту продукцию, должно работать максимально прозрачно и открыто.
Бренд-директор направления HoReCa компании «ЭкоНива-Продукты питания» Екатерина Дюрр: «Мы видим, что интерес к органической продукции растет. Органик — когда ты с особым трепетом относишься к окружающей среде и задумываешься о том, что станет с ней в будущем. Мы рады партнерству со Stars Coffee, которые двигаются с нами в одном направлении в сторону развития органической продукции. Вместе мы сможем рассказать о ней еще больше».
«ЭкоНива» — один из немногих производителей, чья органическая продукция отмечена российским сертификатом Organic. Первой в стране эта компания стала производить ультрапастеризованное органическое молоко.
Молоко «ЭкоНива Organic» 3,2% легко взбивается и дает устойчивую пену. Оно станет надежной основой для латте-арта и подчеркнет вкус кофейного зерна. Высокотемпературная обработка позволяет хранить закрытые упаковки долгое время при комнатной температуре (до +25 °С). На заводе «МосМедыньагропром» в Калужской области его разливают на отдельной линии с соблюдением всех требований сертификации.
Совместный проект «ЭкоНива» и Stars Coffee дает возможность посетителям заведений познакомиться с тем самым органическим молоком, попробовать его на вкус и, возможно, полюбить его настолько, чтобы каждый раз заказывать кофе только на нем.
А какой кофе предпочитают петербуржцы и как часто они его пьют — читайте здесь.