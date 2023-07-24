И пастбище большое, и травы вкусные: как получают органическое молоко

Не секрет, что в последнее время обычное молоко существенно потеснили его растительные аналоги. «Мне на банановом!» или «С соевым, пожалуйста!» — уже не редкость даже в самых маленьких кофейнях. Миндальное, овсяное, рисовое — такое ощущение, что обычного коровьего молока и не осталось. Но ведь этот продукт — неотъемлемая часть здорового образа жизни и осознанного подхода к питанию.



До конца лета во всех кофейнях Stars Coffee все напитки готовятся только на основе органического молока от «ЭкоНивы». Цель совместной летней программы «Органик лето» — повышение уровня знаний о продукте, потребление которого полезно и для человека, и для окружающей среды.



Что же такое «органическое молоко»? Рассказываем в подробностях.



В России его начали производить не так давно. Само определение говорит нам, что оно не такое, как его аналоги. Основное отличие производства органического от традиционного — в особом подходе к уходу за животными и к почве, на которой выращиваются корма для них.



«Хозяйство категорически не может использовать общепринятые в традиционном растениеводстве неорганические удобрения и химические средства защиты растений, — рассказывает Каролина Васильева, руководитель отдела качества молока для переработки из компании «ЭкоНива». — У нас есть регламентированный список разрешенных в производстве средств, которых производитель обязан придерживаться. Это делается для сохранения биоразнообразия и естественного плодородия в почве».

