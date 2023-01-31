— Даунсайзинг, то есть недолив в стандартную упаковку, влечет за собой перерасход упаковки и затраты на логистику. К примеру, вы заказываете коробку, которая вмещает 12 пачек молока по 1000 мл. Одна такая коробка содержит 12 литров. Но если в каждой пачке вместо литра будет по 900 мл, то по итогу вы получаете только 10,8 литра. Это не очень заметно для покупателя, который приобретает только бутылку молока для семьи. Но когда речь идет о крупных заказах для кофеен, то здесь уже ощутимые потери в деньгах для бизнеса. Ведь стоимость упаковки и логистики одинаковая вне зависимости от того, будет ли в бутылках/пачках налито 900 мл или 1000 мл.