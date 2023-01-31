Каждый петербуржец мечтает хотя бы ненадолго почувствовать себя гостем в собственном городе. Проснуться утром в отеле и устроить настоящее приключение на весь день, заново открывая любимые места. После чашки капучино, конечно.
Со вкусом кофе
Как путешествуют по Петербургу его жители
Среди ваших коллег и друзей наверняка есть те, кто вечером пятницы запросто могут отправиться не в свой спальный район, а в забронированный номер с панорамным видом на Неву или Исаакиевский собор. Они постят атмосферные фотографии и получают удивленные комментарии подписчиков: «Ты где?!» К понедельнику возвращаются домой отдохнувшими — словно из отпуска.
О последнем мы упомянули неспроста. Кофейная культура присуща Петербургу практически с основания города: она ведет начало от Петра I. Выпить бодрящего напитка в Северной столице стало так же обязательно, как посмотреть разведение мостов или встретить восход на набережной.
Моду на туризм выходного дня самый европейский город России перенял у западных соседей. У этого явления хватает причин для популярности:
Эспрессо 32%
Латте 38%
Капучино 56%*
Какой кофе предпочитают петербуржцы?
Пряности 25%
Сливки 33%
Сахар 34%
Что посетители просят добавить у бариста?
Вечером 22%
До полудня 31%
Днем 45%
Когда жители мегаполиса пьют утренний напиток?
Новые впечатления близко — не нужны ни переезд, ни перелет.
Можно не брать отпуск, сменив обстановку на субботу и воскресенье. Выходные в отеле дарят особое ощущение беззаботности.
Ново все: вид за окном, интерьер и постельное белье.
Шведский стол помогает получить гастрономические впечатления от блюд в ресторане и, конечно же, от кофе.
Учитывая народную любовь к капучино и латте, в отелях, где к гостям относятся с уважением, технологию приготовления соблюдают тщательно. Опытные бариста знают: вкус этих напитков зависит не только от вида кофейных зерен, но, прежде всего, от молока. Впрочем, качество ингредиентов важно и для эстетического эффекта — мы про латте-арт. Чтобы создать из белой пенки и кофе сложные узоры, нужно четко соблюдать пропорции. Только высокое содержание белка в напитке обеспечит глянцевую, эластичную и устойчивую пену.
— Идеальный капучино — это, во-первых, правильная текстура. С мягкой, шелковистой пеной, состоящей из «миллиона» микропузырьков и не оседающей больше 20 минут. Во-вторых, температура в 55–65 °С, при которой молоко сохраняет сладость. И в-третьих, то, от чего напрямую зависит вкус: синергия кофе и молока. Качество напитков в заведении будет на высоте в том случае, если в кофейне к продуктам, рецептам и вкусовому предпочтению гостей относятся ответственно.
Андрей Рочев, бренд-бар-менеджер «Комплекс-Бар Невский»
Молоко для идеального капучино
Профессиональная линейка молока российского производства «ЭкоНива Professional Line» разработана специально для кафе и ресторанов. За что его все чаще выбирают отельеры?
В качестве сырья используется только молоко высшего сорта.
Сбалансированный рацион коров на собственных фермах обеспечивает чистый состав, натуральный вкус и максимальную пользу всех ингредиентов.
Продукт отличается повышенным содержанием натурального молочного белка — не менее 3,2 г на 100 г молока. Именно он дает плотную стойкую пену, которая не осядет, пока официант разносит напитки.
Высокое качество молока продлевает жизнь суперавтоматических кофемашин и неизменно радует гурманов.
В каждой упаковке — ровно литр молока. Почему это так важно, объясним чуть позже.
Тем, кто только знакомятся с линейкой, помогут в выборе два вопроса производителю. На них отвечает Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинга «ЭкоНива-Продукты питания».
Во сколько обойдется отелю покупка качественного молока?
— Молоко «ЭкоНива» находится в ценовом сегменте «средний/выше среднего». Если заведение решит перейти на более дорогое и качественное молоко, то в перерасчете на кружку капучино удорожание составит всего несколько рублей.
Как «честный литр» молока поможет сэкономить бизнесу?
— Даунсайзинг, то есть недолив в стандартную упаковку, влечет за собой перерасход упаковки и затраты на логистику. К примеру, вы заказываете коробку, которая вмещает 12 пачек молока по 1000 мл. Одна такая коробка содержит 12 литров. Но если в каждой пачке вместо литра будет по 900 мл, то по итогу вы получаете только 10,8 литра. Это не очень заметно для покупателя, который приобретает только бутылку молока для семьи. Но когда речь идет о крупных заказах для кофеен, то здесь уже ощутимые потери в деньгах для бизнеса. Ведь стоимость упаковки и логистики одинаковая вне зависимости от того, будет ли в бутылках/пачках налито 900 мл или 1000 мл.
Тем, кто только знакомятся с линейкой, помогут в выборе два вопроса производителю. На них отвечает Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинга «ЭкоНива-Продукты питания».
Во сколько обойдется отелю покупка качественного молока?
— Молоко «ЭкоНива» находится в ценовом сегменте «средний/выше среднего». Если заведение решит перейти на более дорогое и качественное молоко, то в перерасчете на кружку капучино удорожание составит всего несколько рублей.
Как «честный литр» молока поможет сэкономить бизнесу?
— Даунсайзинг, то есть недолив в стандартную упаковку, влечет за собой перерасход упаковки и затраты на логистику. К примеру, вы заказываете коробку, которая вмещает 12 пачек молока по 1000 мл. Одна такая коробка содержит 12 литров. Но если в каждой пачке вместо литра будет по 900 мл, то по итогу вы получаете только 10,8 литра. Это не очень заметно для покупателя, который приобретает только бутылку молока для семьи. Но когда речь идет о крупных заказах для кофеен, то здесь уже ощутимые потери в деньгах для бизнеса. Ведь стоимость упаковки и логистики одинаковая вне зависимости от того, будет ли в бутылках/пачках налито 900 мл или 1000 мл.
Зачем нужно «колесо вкусов»
«ЭкоНива» развивает направление молока для кофе уже несколько лет. В компании понимают: чтобы создавать нужный для отрасли продукт, важно вести прямую коммуникацию с профессиональными бариста, слышать их проблемы и помогать в решении. В таком взаимодействии родился совершенно новый проект: уникальная шкала сочетания молока и кофе — «Колесо вкусов капучино». Она позволяет к кофейному зерну, в зависимости от его вида и степени обжарки, подобрать в пару один из 12 видов молока бренда (пастеризованное и ультрапастеризованное с разной степенью жирности, топленое и органическое). Сделано это специально для того, чтобы помочь наиболее полно раскрыть вкус и аромат кофейного напитка.
Словом, у российского производителя есть возможность создавать молоко с необходимыми параметрами. И давать рекомендации по его использованию с учетом происхождения и степени обжарки кофейного зерна, на котором работают партнеры.
Словом, у российского производителя есть возможность создавать молоко с необходимыми параметрами. И давать рекомендации по его использованию с учетом происхождения и степени обжарки кофейного зерна, на котором работают партнеры.
Андрей Рочев, бренд-бар-менеджер «Комплекс-Бар Невский»
— Мы работаем с молоком «ЭкоНива Professional Line» давно и сделали такой выбор осознанно. Стабильно высокое качество, сладкий сливочный вкус, с которым капучино становится «как жемчуг по бархату», а также повышенное содержание белка в молоке позволяют бренду идти в ногу с кофейными тенденциями. Еще одним весомым плюсом можно считать честный литр. Для профессионалов, которые закупают молоко для кофеен, ресторанов и отелей, простраивать технологические карты и рассчитывать расход литровых пачек гораздо проще, чем тех, в которых 875 или 920 мл.
Тестовые образцы продукции
«ЭкоНива Professional Line» можно заказать, отправив запрос на почту: contact@ekoniva-moloko.com.
«ЭкоНива Professional Line» можно заказать, отправив запрос на почту: contact@ekoniva-moloko.com.
Реклама, ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты», ИНН: 3614009018
*Опрос среди жителей Москвы и Петербурга провели международная сеть кофеен Cofix и агентство маркетинговых исследований Golden Apple Marketing Research. Итоги исследования опубликованы 15 июля 2021 г., ознакомиться с ними можно здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
*Опрос среди жителей Москвы и Петербурга провели международная сеть кофеен Cofix и агентство маркетинговых исследований Golden Apple Marketing Research. Итоги исследования опубликованы 15 июля 2021 г., ознакомиться с ними можно здесь.
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «ТД ЭкоНива Молочные продукты»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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