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    Председатель правления «Зенита» подтвердил переход Малкома за рекордную сумму

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    9 комментариев

    Председатель правления «Зенита» Алексадр Медведев подтвердил договоренность петербургского клуба с саудовским «Аль-Хилялем» о переходе Малкома. Трансфер бразильца оценивается в 60 миллионов евро. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.

    «Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов - фиксированная сумма», — цитирует агентство слова Медведева.

    Для российского футбола эта сумма сделки — рекорд. Согласно данным сайта Transfermarkt, до этого рекорд также принадлежал «Зениту». В 2016 году петербургский клуб продал Халка за 56 миллионов евро. Тогда бразилец перешел в «Шанхай СИПГ» (Китай).

    Медведев напомнил, что в прошедшем сезоне Малком стал лучшим футболистом РПЛ. Он забил 23 гола.

    В петербургский «Зенит» Малком перешел летом 2019 года из «Барселоны». Тремя годами позже игрок подписал новый долгосрочный контракт. Вместе с сине-бело-голубыми 4 раза становился чемпионом России, один раз обладателем Кубка страны, завоевал 4 Суперкубка. Малком имеет российское гражданство.

    О возможном переходе Малкома в саудовский клуб СМИ сообщали накануне.

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    Комментарии 9

    Гость23 Июл 2023 в 22:57
    Ну разве только ради рекорда. Ведь теперь в "Зените" некому будет забивать.
    +0−0
    забыл все23 Июл 2023 в 22:56
    теперь годик протянут при пустых трибунах))
    +0−0
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