Председатель правления «Зенита» подтвердил переход Малкома за рекордную сумму

Председатель правления «Зенита» Алексадр Медведев подтвердил договоренность петербургского клуба с саудовским «Аль-Хилялем» о переходе Малкома. Трансфер бразильца оценивается в 60 миллионов евро. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.
«Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов - фиксированная сумма», — цитирует агентство слова Медведева.
Для российского футбола эта сумма сделки — рекорд. Согласно данным сайта Transfermarkt, до этого рекорд также принадлежал «Зениту». В 2016 году петербургский клуб продал Халка за 56 миллионов евро. Тогда бразилец перешел в «Шанхай СИПГ» (Китай).
Медведев напомнил, что в прошедшем сезоне Малком стал лучшим футболистом РПЛ. Он забил 23 гола.
В петербургский «Зенит» Малком перешел летом 2019 года из «Барселоны». Тремя годами позже игрок подписал новый долгосрочный контракт. Вместе с сине-бело-голубыми 4 раза становился чемпионом России, один раз обладателем Кубка страны, завоевал 4 Суперкубка. Малком имеет российское гражданство.
О возможном переходе Малкома в саудовский клуб СМИ сообщали накануне.