Председатель правления «Зенита» подтвердил переход Малкома за рекордную сумму

Председатель правления «Зенита» Алексадр Медведев подтвердил договоренность петербургского клуба с саудовским «Аль-Хилялем» о переходе Малкома. Трансфер бразильца оценивается в 60 миллионов евро. Об этом 23 июля сообщает РИА Новости.



«Трансферное соглашение подписано, его сумма составляет 60 млн евро, половина из которой должна быть выплачена для вступления трансфера в силу. Все платежи будут закончены до конца сезона-2023/24. Никакие бонусы не предусмотрены. 60 миллионов - фиксированная сумма», — цитирует агентство слова Медведева.

