Посмотрите, как после смертельной прогулки из Финского залива достают затонувшую яхту

Затонувшую в Финском заливе яхту удалось поднять. Видео процесса опубликовало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России 23 июля.
На видеозаписи яхта продолжает держаться над водой в полузатопленном состоянии. Её прицепляют к плавучему крану, чтобы поднять.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Как рассказывала «Фонтанка», во время ЧП в заливе погиб один из пассажиров. Но это была практически случайная смерть. Все, что известно о крушении яхты в Финском заливе — читайте здесь.
Днем стало известно о том, что после крушения задержаны двое.