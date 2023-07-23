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    Посмотрите, как после смертельной прогулки из Финского залива достают затонувшую яхту

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    Затонувшую в Финском заливе яхту удалось поднять. Видео процесса опубликовало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России 23 июля.

    На видеозаписи яхта продолжает держаться над водой в полузатопленном состоянии. Её прицепляют к плавучему крану, чтобы поднять.

    Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

    Как рассказывала «Фонтанка», во время ЧП в заливе погиб один из пассажиров. Но это была практически случайная смерть. Все, что известно о крушении яхты в Финском заливе — читайте здесь.

    Днем стало известно о том, что после крушения задержаны двое.

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