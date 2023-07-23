Вот такая палеодолина. «Коричневая» линия метро уперлась в подземные воды

Компания «Метрогипротранс», которая проектирует Красносельско-Калининскую линию, настоятельно просит изменить ее траекторию. Дело в том, что на пути пока еще гипотетической коричневой линии (от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Сосновой Поляны») встала палеодолина. Слово красивое, а значение для метростроителей жуткое. Фактически это остаток уже не действующего русла реки, с неустойчивым грунтом и большим количеством подземных вод. Строить в таких условиях можно, но это задача, посильная разве что советским инженерам, для которых съезд КПСС был пострашнее законов природы. Тем не менее Смольный не торопится корректировать проект, а аргументы специалистов считает несостоятельными.
Текстовая версия этого материала опубликована на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Размытые перспективы. Новая линия петербургского метро уперлась в подземные воды».