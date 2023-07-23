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    Вот такая палеодолина. «Коричневая» линия метро уперлась в подземные воды

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    11 комментариев

    Компания «Метрогипротранс», которая проектирует Красносельско-Калининскую линию, настоятельно просит изменить ее траекторию. Дело в том, что на пути пока еще гипотетической коричневой линии (от станции «Казаковская» («Юго-Западная») до «Сосновой Поляны») встала палеодолина. Слово красивое, а значение для метростроителей жуткое. Фактически это остаток уже не действующего русла реки, с неустойчивым грунтом и большим количеством подземных вод. Строить в таких условиях можно, но это задача, посильная разве что советским инженерам, для которых съезд КПСС был пострашнее законов природы. Тем не менее Смольный не торопится корректировать проект, а аргументы специалистов считает несостоятельными.

    Текстовая версия этого материала опубликована на «Фонтанке» 20 июля. Читайте также: «Размытые перспективы. Новая линия петербургского метро уперлась в подземные воды».

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    Комментарии 11

    Гость23 Июл 2023 в 23:03
    Они не могут автобусы до сих пор адекватно организовать. Куда им до метро! Гнать их надо, весь город разорят
    +0−0
    Neizvestniy23 Июл 2023 в 22:53
    Смольный пусть сам и роет. Всем составом.
    +0−0
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