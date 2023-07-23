«Нужны только красивые проекты». Смольный готовит к выборам миллиарды на детские площадки

В предстоящем выборном году петербуржцы смогут увидеть, как то тут, то там открываются новые детские площадки, обустраиваются скверы, пространства для отдыха и занятий спортом. Смольный, которому в 2024-м предстоят губернаторские и муниципальные выборы, увеличивает финансирование вдвое. Денег на благоустройство так много, что у чиновников не хватает идей — как их потратить. А идеи нужны исключительно красивые, выпуклые, чтобы приятно было смотреть по телевизору.

Текстовый вариант этого материала вышел на «Фонтанке» 21 июля. Читайте полную версию: «Урожайный год. Муниципалам выделят рекордные деньги на благоустройство».