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    «Нужны только красивые проекты». Смольный готовит к выборам миллиарды на детские площадки

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    В предстоящем выборном году петербуржцы смогут увидеть, как то тут, то там открываются новые детские площадки, обустраиваются скверы, пространства для отдыха и занятий спортом. Смольный, которому в 2024-м предстоят губернаторские и муниципальные выборы, увеличивает финансирование вдвое. Денег на благоустройство так много, что у чиновников не хватает идей — как их потратить. А идеи нужны исключительно красивые, выпуклые, чтобы приятно было смотреть по телевизору.

    Текстовый вариант этого материала вышел на «Фонтанке» 21 июля. Читайте полную версию: «Урожайный год. Муниципалам выделят рекордные деньги на благоустройство».

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    Детские площадки в ПетербургеБлагоустройство в ПетербургеВыборы в ПетербургеГубернатор Александр БегловFontanka.digital
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