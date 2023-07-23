Чисто петербургское преступление. За избиение шахматной доской задержан руководитель клуба «Петровская ладья»

В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья» на Чайковского. Стала известна причина жесточайшего мордобоя в зале бесконтактного спорта — подчиненный просил повышения, а вместе с отказом получил шахматной доской по голове.

По предварительной информации, которая стала известна «Фонтанке», в ночь на 20 июля в «Петровской ладье» распивали алкоголь президент клуба 36-летний Александр Волков и 63-летний преподаватель Сергей Видякин. Начинался праздник — День шахмат. Видякин попросил у Волкова повышения в должности, но тот отказал. А дальше преподаватель толкает президента, тот вдруг хватается за шахматную доску и начинать бить в ответ. Последствия — на распространяющемся в Сети видео.

На кадрах медики перевязывают голову мужчине, лежащему на полу. Вся его спина в синяках, на стенах и полу кровь, рядом стоит окровавленная шахматная доска. Бывавшие в клубе подтвердили «Фонтанке», что видео снято в «Петровской ладье».

63-летний Видякин сейчас в Мариинской больнице. У него полный спектр травм головы, груди, туловища: гематомы, ушибы, вплоть до ампутации уха. И острое отравление этанолом. Состояние тяжелое.

Как писала «Фонтанка», Сергей Видякин — администратор шахматного клуба, и коллеги уверяют: этого человека не отнести к вспыльчивым, а ученики и их родители относятся к нему с большой теплотой.

