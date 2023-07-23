Чисто петербургское преступление. За избиение шахматной доской задержан руководитель клуба «Петровская ладья»

В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья» на Чайковского. Стала известна причина жесточайшего мордобоя в зале бесконтактного спорта — подчиненный просил повышения, а вместе с отказом получил шахматной доской по голове.
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По предварительной информации, которая стала известна «Фонтанке», в ночь на 20 июля в «Петровской ладье» распивали алкоголь президент клуба
На кадрах медики перевязывают голову мужчине, лежащему на полу. Вся его спина в синяках, на стенах и полу кровь, рядом стоит окровавленная шахматная доска. Бывавшие в клубе подтвердили «Фонтанке», что видео снято в «Петровской ладье».
Как писала «Фонтанка», Сергей Видякин — администратор шахматного клуба, и коллеги уверяют: этого человека не отнести к вспыльчивым, а ученики и их родители относятся к нему с большой теплотой.
Президент «Петровской ладьи» Александр Волков задержан, возбуждено уголовное дело по
Подробнее о ситуации в шахматном клубе на Чайковского — читайте в материале «Фонтанки».