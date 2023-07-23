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    Чисто петербургское преступление. За избиение шахматной доской задержан руководитель клуба «Петровская ладья»

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    61 комментарий
    Фото: соцсети
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    В Петербурге задержан президент шахматного клуба «Петровская ладья» на Чайковского. Стала известна причина жесточайшего мордобоя в зале бесконтактного спорта — подчиненный просил повышения, а вместе с отказом получил шахматной доской по голове.

    соцсети

    По предварительной информации, которая стала известна «Фонтанке», в ночь на 20 июля в «Петровской ладье» распивали алкоголь президент клуба 36-летний Александр Волков и 63-летний преподаватель Сергей Видякин. Начинался праздник — День шахмат. Видякин попросил у Волкова повышения в должности, но тот отказал. А дальше преподаватель толкает президента, тот вдруг хватается за шахматную доску и начинать бить в ответ. Последствия — на распространяющемся в Сети видео.

    На кадрах медики перевязывают голову мужчине, лежащему на полу. Вся его спина в синяках, на стенах и полу кровь, рядом стоит окровавленная шахматная доска. Бывавшие в клубе подтвердили «Фонтанке», что видео снято в «Петровской ладье».

    63-летний Видякин сейчас в Мариинской больнице. У него полный спектр травм головы, груди, туловища: гематомы, ушибы, вплоть до ампутации уха. И острое отравление этанолом. Состояние тяжелое.

    Как писала «Фонтанка», Сергей Видякин — администратор шахматного клуба, и коллеги уверяют: этого человека не отнести к вспыльчивым, а ученики и их родители относятся к нему с большой теплотой.

    Президент «Петровской ладьи» Александр Волков задержан, возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

    Подробнее о ситуации в шахматном клубе на Чайковского — читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: соцсети

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    © Фонтанка.Ру
    Драка в шахматном клубе
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    Комментарии 61

    Pilat23 Июл 2023 в 14:46
    Ну что, стало быть правы были те, кто цитировал Золотого теленка.
    +1−0
    Sonata23 Июл 2023 в 14:28
    Дык, куда повышать-то? Это ж шахматы! Им некуда развиваться.
    +0−0
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