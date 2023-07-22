«Это был День шахмат». Что известно о ситуации в шахматном клубе на Чайковского и об избитом судье

Александр Казаков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





В ночь на 20 июля из шахматного клуба «Петровская ладья» на Чайковского госпитализировали израненного и избитого главного судью. Тяжелое состояние пострадавшего не позволило полиции опрашивать его о случившемся. Сергей Видякин — администратор шахматного клуба, и коллеги уверяют: этого человека не отнести к вспыльчивым, а ученики и их родители относятся к нему с большой теплотой.

«У меня нет информации, что произошло, я могу только сказать, что этот человек не относится к вспыльчивым и это был День шахмат», — рассказала «Фонтанке» его коллега по «Петровской ладье» Галина Федосеева.



«Понимаете, у него на Чайковского расположен детский шахматный клуб, он фактически проводит для них турниры, — объяснила она. — Даже когда была пандемия и нигде нельзя было заниматься (в Доме детского творчества директора говорили «нельзя»), там все равно была возможность, там соблюдался масочный режим, но он все равно проводил. Потому что людям без тренировки, без турниров в шахматах не развиться никак. Дети, которые у него занимаются, от него в восторге, это не непонятно кто. Он просто фанат шахматного дела, энтузиаст!»



Почему Видякин в тот злополучный вечер задержался в клубе — неизвестно. С травмами пугающего характера он поступил в больницу около шести утра 20 июля. В такое время, говорят в клубе, турниры уже не проводятся. Только если взрослые задержались на блиц по случаю праздника.

«Это либо там уже собирались взрослые, или он выходил, — предполагает Галина Федосеева. — Я не знаю даже, это было в самом клубе или нет, или подкараулили. Понимаете, место само — Чайковского... Я вообще думала, что это, может, недвижимость кого-то интересует, поэтому напали. Но дело в том, что это пришлось на День шахмат. Поэтому я могу думать (но это только домыслы), что, возможно, взрослые шахматисты, у которых нет играющих детей, сидели играли для себя в блиц, а дальше что-нибудь произошло. Может, он хотел кого-то выставить. У меня нет даже информации, кто вызвал врача».



Происшествие переполошило и правоохранительные органы, и профессиональную среду. С утра собеседница «Фонтанки» отвечала на вопросы прокуратуры, потом подключились журналисты и родители детей, которые собирались на очередной турнир.



«"Петровская ладья" — это был клуб петродворцовый, — говорит Федосеева, — и у нас был директором Павел Другов, два года назад в апреле он умер. И после этого наш весь клуб, считай, развалился. На плаву оставался на Чайковского, потому что у нас отобрали и игровой зал в Доме детского творчества, забрали кабинет методистов. Все тренеры фактически, какие были, ушли. Трое вот на базе школы сейчас работают. И это же было единственное место, куда они отправляли ребят поиграть и были уверены, что там все будет хорошо!»

По словам Федосеевой, клуб на Чайковского полностью держался на Видякине. И кроме него, особенно и некому рассказать, что там происходило. Постоянных помощников не было, в порядок помещение приводили сами шахматисты, а уборщица если и заходила, то утром и не могла стать свидетелем.

