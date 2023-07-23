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    Петербург заденет атмосферный фронт. Воскресенье не обойдется без дождя

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    2 комментария

    Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди обещают синоптики Петербургу 23 июля.

    Температура воздуха днем составит около 21 градуса, при этом днем будет дуть умеренный ветер. Об этом сообщает «Северо-Западное УГМС». Ночью столбик термометра опускался до плюс 13 — 15 градусов.

    «Сегодня территорию Ленинградской области северным краем свое облачной системы заденет атмосферный фронт», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, дождь может пройти скорее в области, а местами возможны грозы. Температура воздуха составит до плюс 22 градусов. Такая же погода ждем горожан и в начале рабочей недели, в понедельник 24 июля.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какой видят погоду синоптики в конце июля — начале августа. Ничего утешительного в прогнозе нет: будет тепло, но дождливо.

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    Комментарии 2

    Гость23 Июл 2023 в 10:28
    Какое же противное лето в этом году, слов нет.
    +0−1
    Гость23 Июл 2023 в 10:26
    Нам "задетым " очень хорошо. Пользуясь случаем передаем привет Леусу.
    +1−0
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