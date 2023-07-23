Петербург заденет атмосферный фронт. Воскресенье не обойдется без дождя

Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди обещают синоптики Петербургу 23 июля.



Температура воздуха днем составит около 21 градуса, при этом днем будет дуть умеренный ветер. Об этом сообщает «Северо-Западное УГМС». Ночью столбик термометра опускался до плюс 13 — 15 градусов.

«Сегодня территорию Ленинградской области северным краем свое облачной системы заденет атмосферный фронт», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, дождь может пройти скорее в области, а местами возможны грозы. Температура воздуха составит до плюс 22 градусов. Такая же погода ждем горожан и в начале рабочей недели, в понедельник 24 июля.