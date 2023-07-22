В Луге при обрушении моста погиб пожилой петербуржец

Погибшим при обрушении пешеходного моста во время праздника в Луге оказался петербуржец. Об этом пишет 22 июля 47news.



По данным издания, жертвой трагедии стал 70-летний уроженец и житель Северной столицы Владимир Чижов. Юбилей он отпраздновал этой весной.



По предварительным данным, пенсионер в момент обрушения находился под мостом. Он умер в машине скорой помощи от полученных травм.



Одна из очевидиц рассказывала, что «мост похрустывал и до обрушения», однако некоторые «люди сидели под мостом, в тенечке» (переправа была перекинута через сухую канаву).

