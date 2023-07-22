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    В Луге при обрушении моста погиб пожилой петербуржец

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    1 комментарий

    Погибшим при обрушении пешеходного моста во время праздника в Луге оказался петербуржец. Об этом пишет 22 июля 47news.

    По данным издания, жертвой трагедии стал 70-летний уроженец и житель Северной столицы Владимир Чижов. Юбилей он отпраздновал этой весной.

    По предварительным данным, пенсионер в момент обрушения находился под мостом. Он умер в машине скорой помощи от полученных травм.

    Одна из очевидиц рассказывала, что «мост похрустывал и до обрушения», однако некоторые «люди сидели под мостом, в тенечке» (переправа была перекинута через сухую канаву).

    Подробнее о трагедии читайте в нашем материале.

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    Комментарии 1

    Гость22 Июл 2023 в 20:08
    В Луге и рядом в деревнях, поселках у многих из СПб дачи и др....
    +0−0
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