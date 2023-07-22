На границе с Россией нашли патоген бубонной чумы, местным и туристам велят не есть сурков

Патоген бубонной чумы обнаружили медики в тельце погибшего детеныша сурка в Монголии на границе с Россией, сообщает 22 июля ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэва Роломжава. По данным чиновников, заразившихся людей нет.



Речь в данном случае идет о поселении Эрдэнэхайрхан в монгольском регионе Завхан, который граничит с Тувой. Ранее в Монголии очаги чумы обнаружили в 17 районах страны, в конце июня с подозрением на заражение был госпитализирован человек.

