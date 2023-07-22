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    На границе с Россией нашли патоген бубонной чумы, местным и туристам велят не есть сурков

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    11 комментариев

    Патоген бубонной чумы обнаружили медики в тельце погибшего детеныша сурка в Монголии на границе с Россией, сообщает 22 июля ТАСС со ссылкой на начальника отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Лхунрэва Роломжава. По данным чиновников, заразившихся людей нет.

    Речь в данном случае идет о поселении Эрдэнэхайрхан в монгольском регионе Завхан, который граничит с Тувой. Ранее в Монголии очаги чумы обнаружили в 17 районах страны, в конце июня с подозрением на заражение был госпитализирован человек.

    В отделе общественного здравоохранения напоминают, что и туристам, и местным охотиться на сурков и есть их мясо запрещено.

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    Комментарии 11

    Гость22 Июл 2023 в 19:27
    И мой сурок со мно-о-о-о-ю! (Бетховен). Собак кушать тоже ниЗЬя-а - мы не в Корее! Мышей и тараканов есть не рекомендуется - мы не в Китае! Лягушек есть не стОит - мы не во Франции. Можно есть кошек (шаурма и шаверма) - мы в России!
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    Александр Дементьев22 Июл 2023 в 19:11
    Теперь не буду их кушать. Спасибо, что предупредили!
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