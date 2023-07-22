Варшава получила ответ. В Польше возмутились словами Путина о Сталине и вызвали посла России

Польский МИД вызвал российского посла Сергея Андреева после заявлений президента РФ Владимира Путина о политике Иосифа Сталина в отношении Польши. Об этом 22 июля сообщил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.



По его словам, посол был вызван в 10 утра в субботу в связи с «провокационными заявлениями» Путина, «угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями» Москвы в отношении Варшавы и ее союзников. Встреча «продлилась очень недолго».



Андреев заявил РИА Новости, что Яблоньский «выставил претензии польской стороны» по поводу слов Путина, однако «получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине».

