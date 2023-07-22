Попали в сети: 6 самых горячих трендов лета-2023 — они удивляют обывателей, но модницы их просто обожают

Рассматриваем самые главные тренды лета Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Наверняка, прогуливаясь по городу, вы обращали внимание, как часто попадаются на глаза похожие сочетания вещей или конкретные фасоны. Попробуйте посчитать, сколько девушек в брюках карго вам встретятся во время вечернего променада? Или вы идете и никак не можете понять, почему внезапно женщины облачились в рыбацкие сети? Тренды лета-2023 весьма необычные, их с уверенностью можно назвать дерзкими и даже в какой-то степени провокационными. Конечно, место нежности и романтике найдется всегда, но в этом сезоне утонченная женственность несколько проигрывает. Рассказываем, что сейчас носят все модницы страны.

Карго

Успевайте: вполне возможно, что к следующему сезону тренд уйдет Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Брюки карго уже успели намозолить глаза заграничным модницам, в то время как российские только распробовали этот тренд, пришедший из начала нулевых. Карго — широкие брюки с заниженной или средней посадкой с карманами на брючинах по бокам. Самая популярная модель карго — в цвете хаки, следом идут черные, розовые или в серебряном оттенке.



Несмотря на то что брюки всё еще держатся в трендах, прежде чем покупать их, стоит хорошо подумать. Во-первых, модель опасная: девушек невысокого роста она укорачивает, во-вторых, добавляет объем на бедрах. Если ваши параметры ближе к plus size, а рост около 165 см, смело проходите мимо. Тренд для высоких и худых, как бы грустно ни было это признавать. Альтернатива для тех, кому не хочется брюк, — юбка карго, миди или мини. Вариант более современный, еще не успевший надоесть. Мешковатые, в спортивном стиле — сочетайте их с топами и жакетом, рубашками, кроссовками или кедами. Можно добавить немного изысканности: наденьте карго с туфлями на шпильке. Но в таком случае верх непременно должен быть по фигуре.



Сетка

А сетка задержится еще на несколько сезонов, ведь она только входит в моду Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Актуальную сетку можно связать самостоятельно или купить в магазине. Укороченная, до талии или удлиненная, носить сетку можно с чем угодно: это может быть и пляжный вариант, и офисный, и прогулочный. Наденьте сетку поверх платья или топа, сочетайте с шортами из денима и плетеной летней сумкой. Сетка отлично смотрится с рубашкой и брюками, джинсами — ваш привычный офисный образ будет смотреться интереснее. Изначально сетка была пляжным вариантом, девушки надевали ее поверх купальника, но идея оказалась настолько популярной, что в итоге сетка ворвалась в основной гардероб и с комфортом в нём прижилась.



Белое платье из хлопка

Платья, которые спасут вас в 30-градусную жару Фото: Юрий Орлов / «Городские порталы» Поделиться Поделиться





Белые платья из хлопка тесными рядами представлены практически во всех магазинах одежды. Летящий сарафан, модель с открытой спиной, платья в стиле бэби-долл с объемными рукавами — или всё из перечисленного, но с перфорацией. Белые легкие платья идеальны для жары, всегда смотрятся уместно и подходят практически к любому случаю: для работы, на свидание или для прогулки с подругой.



Барбикор

Необязательно быть блондинкой, чтобы носить барбикор Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





О стиле мы подробно рассказывали на прошлой неделе: розовые платьица, босоножки на платформе, пластиковые сережки — всё то, во что была одета любимая девочками кукла Барби. Когда-то в стиле барбикор мы часто видели главную светскую львицу из 2000-х Пэрис Хилтон, смотрели на барбикор в фильмах «Блондинка в законе» или в «Дрянных девчонках». Сегодня интерес к барбикору появился снова по двум причинам: осенне-зимняя коллекция Valentino и выход на экраны фильма «Барби» с Марго Робби в главной роли.



Важно: не любую розовую вещь можно отнести к барбикору. Если вы наденете розовую футболку с базовыми джинсами, то нужного результата не добьетесь. Стиль нужно дополнять аксессуарами: это могут быть сатиновые босоножки на платформе, дутые сабо на высокой подошве, мини-сумочка в розовом цвете, заколки или сережки причудливой формы из пластика или страз. Если юбка, то мини, можно с оборками. Но стиль требует уместности: излишки розового добавляют инфантильности, не переборщите.

Конфетные цвета

Тренд для нежных и романтичных девушек Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Истинно летняя и девичья цветовая гамма, назовем ее зефирной. Выбирайте одежду в пастельных тонах — это могут быть костюмы из муслина с шортами и рубашкой, воздушные платья или отдельно топ с брюками, шортами или юбкой. Особенно идут эти оттенки девушкам с весенним цветотипом — это светлые, солнечные девушки с теплым подтоном кожи. Порой они блондинки, нередко с веснушками на коже и сияющими светлыми глазами, голубыми или зелеными. Про цветотип «весна» обычно говорят, что он очень нежный и деликатный, женственный.



Серебро

Смелая и дерзкая? Скорее примеряй серебро и блистай Фото: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тренд для смелых. Серебряным в образе может быть только один элемент — топ, юбка или аксессуар. Тотал серебро идеально для вечернего выхода: эдакая космическая дива собралась на межпланетную вечеринку, и если блистать, то на полную мощь.

Совет тем, кто хочет, но не решается — начните с малого: серебряные туфли или босоножки, сумка или очки в серебряной оправе. Можно нанести немного серебряных блесток на скулы — почему нет? Мода — это про индивидуальность, главное — знать грань и оценивать уместность вашего образа для какой-то конкретной ситуации.

Какой тренд вам понравился больше всего? Карго Сетка Белое хлопковое платье Барбикор Конфетно-зефирные оттенки Серебро Ничего из перечисленного