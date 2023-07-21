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    Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

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    5 комментариев

    Сегодняшнего повышения ключевой ставки Банка России может оказаться недостаточно, поэтому, вероятнее всего, в дальнейшем она вновь может быть повышена, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).

    По словам председателя ЦБ РФ, изменение ставки будет зависеть от того, как сильно поступающие данные будут влиять на поставленную цель по инфляции в пределах 4% в 2024 году.

    Напомним, сегодня Центральный банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с 28 февраля 2022 года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

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    Комментарии 5

    Гость21 Июл 2023 в 16:51
    "Мы народ победитель" - Соловьев с зарплатой 1 млн рублей в день. Сечин и Миллер тоже победители?
    +2−0
    Ankor21 Июл 2023 в 16:49
    Учитывая, что всё в стране импортное, то при таком курсе, население станет ещё богаче)))
    +0−0
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