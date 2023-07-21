Центробанк не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Сегодняшнего повышения ключевой ставки Банка России может оказаться недостаточно, поэтому, вероятнее всего, в дальнейшем она вновь может быть повышена, заявила в ходе пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



«На ближайших заседаниях мы допускаем возможность дальнейшего повышения ключевой ставки», — заявила Эльвира Набиуллина (цитата по ТАСС).



По словам председателя ЦБ РФ, изменение ставки будет зависеть от того, как сильно поступающие данные будут влиять на поставленную цель по инфляции в пределах 4% в 2024 году.



Напомним, сегодня Центральный банк России поднял ключевую ставку до 8,5% годовых впервые с 28 февраля 2022 года. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 сентября.

