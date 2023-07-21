На Финском заливе в усадьбе Бехтерева «Тихий берег» открывается музей. Пока — на один день

В усадьбе «Тихий берег», расположенной в поселке Смолячково, появится семейный музей. В доме, где ученый и психиатр Владимир Бехтерев проводил каждое лето в компании великих художников и писателей — Репина, Серова, Андреева, — будут рассказывать не только о нем и о его знаменитой внучке, нейрофизиологе Наталье Петровне Бехтеревой, но и о других выдающихся членах семьи.

Психотерапевт Наталья Бехтерева, в чьем телеграм-канале и появилась информация об открытии музея, анонсировала вечера, посвященные психологии и исследованию мозга, а также истории места и семьи.

Первый день открытых дверей в «Тихом береге» намечен на 29 июля, его программа будет в скором времени опубликована.



Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какие выдающиеся люди жили в Куоккале и поблизости (включая Владимира Бехтерева), по материалам выставки в Музее-усадьбе Ильи Репина.

