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    Песков рассказал, как они с Путиным оценили новый клип Шамана «Мой бой»

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    6 комментариев

    Российский президент Владимир Путин по-доброму относится к творчеству, связанному со специальной военной операцией, заявил 20 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это важно для поднятия патриотического духа, цитирует Пескова РИА Новости.

    Вопрос был связан с новинкой российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, который выпустил снятый на Донбассе клип на песню «Мой бой».

    «Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивает Путин творчество Шамана и смотрит ли он его клипы.

    По его словам, в Кремле рады наблюдать за появлением стихов и песен о спецоперации. Сам Песков, как и президент, «очень положительно» оценивает творчество Дронова.

    На данный момент клип «Мой бой» просмотрели более миллиона раз. Клип был выпущен накануне.

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    Дмитрий ПесковКремльВладимир ПутинSHAMAN
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    Комментарии 6

    своих не бросаем21 Июл 2023 в 14:15
    слабоумные
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 14:11
    Самое смешное, что Путин знает немецкий и понимает, как переводится с немецкого "мой бой". Вот такой "борец с нацизмом".
    +2−0
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