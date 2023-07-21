Песков рассказал, как они с Путиным оценили новый клип Шамана «Мой бой»

Российский президент Владимир Путин по-доброму относится к творчеству, связанному со специальной военной операцией, заявил 20 июля пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, это важно для поднятия патриотического духа, цитирует Пескова РИА Новости.



Вопрос был связан с новинкой российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, который выпустил снятый на Донбассе клип на песню «Мой бой».

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к СВО», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как оценивает Путин творчество Шамана и смотрит ли он его клипы.