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    ЦБ РФ: ВВП в России по итогам 2023 года составит 1,5–2,5%

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    2 комментария

    Центральный банк России в пресс-релизе от 21 июля дал прогноз развития экономики страны. По оценкам экспертов банка, в 2023 году ВВП вырастет в диапазоне 1,5–2,5%.

    В дальнейшем регулятор также сдержанно оценивает перспективы роста валового продукта: 0,5–2,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году. Такой темп ЦБ характеризует как «сбалансированный рост».

    «Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении Центробанка.

    В 2022 году на фоне драматических событий в национальной экономике ВВП России упал на 2,1%.

    21 июля Центральный банк повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 5,8% годовых.

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    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 14:01
    А где же "удвоение ВВП"?
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