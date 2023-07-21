ЦБ РФ: ВВП в России по итогам 2023 года составит 1,5–2,5%

Центральный банк России в пресс-релизе от
В дальнейшем регулятор также сдержанно оценивает перспективы роста валового продукта: 0,5–2,5% в
«Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении Центробанка.
В 2022 году на фоне драматических событий в национальной экономике ВВП России упал на 2,1%.
21 июля Центральный банк повысил ключевую ставку на