ЦБ РФ: ВВП в России по итогам 2023 года составит 1,5–2,5%

Центральный банк России в пресс-релизе от 21 июля дал прогноз развития экономики страны. По оценкам экспертов банка, в 2023 году ВВП вырастет в диапазоне 1,5–2,5%.

В дальнейшем регулятор также сдержанно оценивает перспективы роста валового продукта: 0,5–2,5% в 2024 году , 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году . Такой темп ЦБ характеризует как «сбалансированный рост».

«Восстановительная фаза развития российской экономики в целом завершена. В дальнейшем темпы роста экономики будут постепенно приближаться к темпам, соответствующим траектории сбалансированного роста», — говорится в заявлении Центробанка.