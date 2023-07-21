«Такие заявления несут опасность». В Кремле прокомментировали решение Киева по судам в Черном море

Заявления Киева о том, что любые суда, следующие по Черному морю в российские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов, несут опасность. Официальную точку зрения Кремля 21 июля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Непредсказуемые действия [Киева] и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области. Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим... он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — цитирует Пескова ТАСС.