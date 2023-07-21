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    «Такие заявления несут опасность». В Кремле прокомментировали решение Киева по судам в Черном море

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    9 комментариев

    Заявления Киева о том, что любые суда, следующие по Черному морю в российские порты, будут считаться перевозчиками военных грузов, несут опасность. Официальную точку зрения Кремля 21 июля выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Непредсказуемые действия [Киева] и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области. Потому что абсолютно непредсказуемый киевский режим... он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — цитирует Пескова ТАСС.

    По словам пресс-секретаря президента, РФ работает над тем, чтобы минимизировать опасность для своих судов на фоне украинских заявлений.

    Заявления Киева прозвучали после такого же сообщения российского Министерства обороны. МО РФ также предупредило, что страны, под флагами которых будут замечены суда, идущие в украинские порты, будут считаться участниками конфликта. Решение было принято в связи с закрытием морского гуманитарного коридора.

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    Гость21 Июл 2023 в 14:02
    Начинается самое интересное - отрезание рф от Черного моря. Но есть еще Белое, но там судоходство зимой не ахти какое...
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 13:54
    Начинается самое интересное - отрезание остатков бывшей украины от Чёрного моря...
    +0−1
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