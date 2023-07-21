Мужчина выбросил девочку с балкона в Комсомольске-на-Амуре. Её к нему привела няня

Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка возбуждено в Хабаровском крае, сообщает 21 июля региональное СУ СК.



Инцидент произошёл вчера в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла для своей маленькой дочери няню, привозила ребёнка к ней домой. Вечером няня решила пойти в гости к соседу на третьем этаже и взяла девочку с собой. Взрослые начали выпивать. Девочка заплакала, и пьяный мужчина сбросил её с балкона на землю. Она выжила, её спасают в больнице.



Следователи допрашивают свидетелей, решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Организовано проведение проверки по фактам неисполнения обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ): будет дана оценка действиям матери ребёнка и няни. Кроме того, оценят действия уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

