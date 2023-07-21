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    Мужчина выбросил девочку с балкона в Комсомольске-на-Амуре. Её к нему привела няня

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    16 комментариев

    Уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребёнка возбуждено в Хабаровском крае, сообщает 21 июля региональное СУ СК.

    Инцидент произошёл вчера в Комсомольске-на-Амуре. Местная жительница наняла для своей маленькой дочери няню, привозила ребёнка к ней домой. Вечером няня решила пойти в гости к соседу на третьем этаже и взяла девочку с собой. Взрослые начали выпивать. Девочка заплакала, и пьяный мужчина сбросил её с балкона на землю. Она выжила, её спасают в больнице.

    Следователи допрашивают свидетелей, решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Организовано проведение проверки по фактам неисполнения обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ): будет дана оценка действиям матери ребёнка и няни. Кроме того, оценят действия уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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    Комментарии 16

    Гость21 Июл 2023 в 12:10
    Фонтанка, зачем вы публикуете комментарии явно неадекватных личностей?
    +1−1
    Sonata21 Июл 2023 в 11:44
    Вот так нянечка! Приработок прихватила...
    +0−0
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