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    Владимир Путин не попал в Североморск из-за погоды. Но в Мурманске обсудил ЗАТО

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    2 комментария

    Владимир Путин вечером 20 июля провёл в Мурманске совещание по развитию арктических городов и закрытых административно-территориальных образований(ЗАТО).

    Оказалось, перед совещанием главе государства пришлось менять планы. Президент упомянул об этом, чтобы подчеркнуть суровый климат арктического региона.

    «Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на «вертушках» добраться, но по погоде не получилось», — сказал Путин.

    Он раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы воинские части.

    «Изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%. А в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО — закрытых административных территориях — эта проблема еще острее», — обрисовал ситуацию президент.

    Путин также обратил внимание участников совещания, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов «оборонного характера».

    «Здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание», — подчеркнул президент РФ. И добавил, что эти вопросы имеют «принципиальное значение».

    Напомним, ранее во время визита в Мурманскую область Владимир Путин дал старт отправке по Севморпути первой технологической линии сжижения газа к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Президент РФ высказался о важности проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в целом.

    «Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ», — сказал Путин на совещании по вопросам загрузки центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск».

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    ПутинМурманскЗАТО
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    Комментарии 2

    Гость21 Июл 2023 в 00:04
    Путин? На "вертушках"? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    +0−0
    Гость21 Июл 2023 в 00:01
    такое развитие, что мурманск самый быстро вымирающий город
    +1−0
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