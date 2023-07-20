Владимир Путин не попал в Североморск из-за погоды. Но в Мурманске обсудил ЗАТО

Владимир Путин вечером 20 июля провёл в Мурманске совещание по развитию арктических городов и закрытых административно-территориальных образований(ЗАТО).
Оказалось, перед совещанием главе государства пришлось менять планы. Президент упомянул об этом, чтобы подчеркнуть суровый климат арктического региона.
«Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на «вертушках» добраться, но по погоде не получилось», — сказал Путин.
Он раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы воинские части.
«Изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%. А в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО — закрытых административных территориях — эта проблема еще острее», — обрисовал ситуацию президент.
Путин также обратил внимание участников совещания, что благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов «оборонного характера».
«Здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности. Поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях, и на это нужно обратить особое внимание», — подчеркнул президент РФ. И добавил, что эти вопросы имеют «принципиальное значение».
Напомним, ранее во время визита в Мурманскую область Владимир Путин дал старт отправке по Севморпути первой технологической линии сжижения газа к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Президент РФ высказался о важности проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) в целом.
«Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ», — сказал Путин на совещании по вопросам загрузки центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк-Мурманск».