Владимир Путин не попал в Североморск из-за погоды. Но в Мурманске обсудил ЗАТО

Владимир Путин вечером 20 июля провёл в Мурманске совещание по развитию арктических городов и закрытых административно-территориальных образований(ЗАТО).



Оказалось, перед совещанием главе государства пришлось менять планы. Президент упомянул об этом, чтобы подчеркнуть суровый климат арктического региона.



«Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на «вертушках» добраться, но по погоде не получилось», — сказал Путин.



Он раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы воинские части.

