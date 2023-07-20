Путин: «Проекты по производству СПГ дают комплексный эффект для всей экономики»

Владимир Путин в Мурманске дал старт отправке по Севморпути первой технологической линии сжижения газа к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Президент РФ дал символический гудок.



Проект «Арктик СПГ 2» будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил Путин. Об этом пишет



20 июля РИА Новости. «Арктик СПГ 2» — второй крупнотоннажный проект компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ». Ресурсная база — Утреннее месторождение. Планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая.

