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    Пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина отправили остывать в следственный изолятор

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    7 комментариев

    Таганский районный суд Москвы счёл опасным оставлять на свободе мужчину, посягнувшего на покой Владимира Ильича на главной площади столицы.

    Как сообщают в пресс-службе московских судов, 20 июля следствие просило арестовать Константина Страчукова, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади.

    Фото: Московские суды общей юрисдикции
    Фото: Московские суды общей юрисдикции
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    Выходку квалифицировали как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В телеграм-каналах сообщалось, что 37-летний мужчина швырнул в Мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Усыпальница вождя не пострадала.

    Обвинение Страчукову предъявлено. Суд постановил заключить его под стражу.

    С начала года это не первое покушение на памятник. В феврале унести Ленина из Мавзолея пытался пьяный. Через месяц другой мужчина не в себе прорывался к телу, чтобы получить отпущение грехов.

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    Комментарии 7

    Гость20 Июл 2023 в 21:20
    Заголовок в стиле фонтанки: "Ленин пытался поджечь мавзолей, его отправили остывать в изолятор"
    +2−0
    Михаил Микушин20 Июл 2023 в 21:15
    Перепутал цели.... а ведь был так близок!
    +1−1
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