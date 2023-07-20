Пытавшегося поджечь Мавзолей Ленина отправили остывать в следственный изолятор

Таганский районный суд Москвы счёл опасным оставлять на свободе мужчину, посягнувшего на покой Владимира Ильича на главной площади столицы.
Как сообщают в пресс-службе московских судов, 20 июля следствие просило арестовать Константина Страчукова, пытавшегося поджечь Мавзолей на Красной площади.
Выходку квалифицировали как хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В телеграм-каналах сообщалось, что 37-летний мужчина швырнул в Мавзолей бутылку с зажигательной смесью. Усыпальница вождя не пострадала.
Обвинение Страчукову предъявлено. Суд постановил заключить его под стражу.
С начала года это не первое покушение на памятник. В феврале унести Ленина из Мавзолея пытался пьяный. Через месяц другой мужчина не в себе прорывался к телу, чтобы получить отпущение грехов.