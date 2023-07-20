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    Песков назвал «верхом маразма» британские санкции против детского центра «Артек»

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    16 комментариев

    Великобритании стоило бы постыдиться санкций вроде тех, что были введены против международного детского центра «Артек» в Крыму. Мнением с ТАСС 20 июля поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, британские санкции против «Артека» его поразили. Представитель Кремля добавил, что это «верх маразма» и на месте британцев ему было бы стыдно.

    Великобритания объявила о санкциях против «Артека» 17 июля, объяснив, что детский центр причастен «к дестабилизации Украины». Также Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову.

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    Комментарии 16

    Гость20 Июл 2023 в 21:50
    Мы им за это напишем что-нибудь в телеге!! Мало не покажется!!
    +1−0
    Гость20 Июл 2023 в 21:48
    Песков-весьма известный знаток в сфере маразмов, у него значительный и обширный личный опыт.
    +1−0
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