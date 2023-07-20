Песков назвал «верхом маразма» британские санкции против детского центра «Артек»

Великобритании стоило бы постыдиться санкций вроде тех, что были введены против международного детского центра «Артек» в Крыму. Мнением с ТАСС 20 июля поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



По его словам, британские санкции против «Артека» его поразили. Представитель Кремля добавил, что это «верх маразма» и на месте британцев ему было бы стыдно.



Великобритания объявила о санкциях против «Артека» 17 июля, объяснив, что детский центр причастен «к дестабилизации Украины». Также Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову.

