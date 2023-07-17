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    Великобритания ввела санкции против «Артека»

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    8 комментариев

    Международный детский центр «Артек» в Крыму попал под санкции Великобритании. Об этом говорится в документе на сайте британского правительства от 17 июля.

    «Детский центр «Артек» является «заинтересованным лицом» в соответствии с положением 2019 года о санкциях против России», — говорится в документе. В нем утверждается, что детский центр «участвует или участвовал в дестабилизации Украины или же угрожал или подрывал территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

    Также Великобритания внесла в санкционный список министра просвещения РФ Сергея Кравцова и министра культуры РФ Ольгу Любимову.

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    Комментарии 8

    Гость17 Июл 2023 в 15:24
    Пионэры, берегитесь!..
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