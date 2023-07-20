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    В Петербурге сотни укушенных клещами, много детей

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    4 комментария

    Больше семи сотен человек обратились к медикам в Петербурге с укусами клещей за неделю, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

    Как говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства, с 14 по 20 июля к медикам с клещами обратились 715 человек, в том числе 108 детей. В черте города были покусаны 94 человека. Большинство в Курортном, Выборгском и Приморском районах. Зарегистрировано четыре случая энцефалита и 19 случаев боррелиоза.

    «Фонтанка» собирала все мифы о клещах. Что из этого правда и какие наиболее опасны — читайте здесь.

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    Комментарии 4

    Гость20 Июл 2023 в 20:18
    Я кусаю клеща первым, поэтому меня обходят стороной и вам советую
    +0−0
    AlexZzz20 Июл 2023 в 18:47
    А что вы думали, когда Питер на сотню километров окружают поля с травой (рай для клещей).
    Раньше эти поля пахали и не было клещей.
    +3−0
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