В Петербурге сотни укушенных клещами, много детей

Больше семи сотен человек обратились к медикам в Петербурге с укусами клещей за неделю, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.



Как говорится в отчете, опубликованном на сайте ведомства, с 14 по 20 июля к медикам с клещами обратились 715 человек, в том числе 108 детей. В черте города были покусаны 94 человека. Большинство в Курортном, Выборгском и Приморском районах. Зарегистрировано четыре случая энцефалита и 19 случаев боррелиоза.

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