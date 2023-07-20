Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Российского предпринимателя, основателя российского банка «Тинькофф» Олега Тинькова, исключили из санкций Великобритании, сказано в опубликованном 20 июля правительственном документе.
В документе управления по реализации финансовых санкций Казначейства его Величества уведомляется о том, что Олега Юрьевича Тинькова исключают из единого списка и размораживают его активы.
Тиньков среди прочих был включен в санкционный список в марте 2022 года. Ему запретили въезд в страну, заморозив его активы в Великобритании. Позже санкции усилились, в порты Соединенного Королевства запретили пускать суда, которые принадлежат бизнесмену.
В ноябре 2022 года Тиньков отказался от российского гражданства, о чем он сообщил в своих соцсетях. В одном из постов он опубликовал справку о выходе из гражданства, но на следующий день пост пропал. «Мой вчерашний пост загадочно исчез. Должно быть, кремлевские тролли», — написал тогда основатель «Тинькофф».
Бизнесмен обратился в МИД Великобритании с просьбой убрать его из списка санкций в марте 2023 года.