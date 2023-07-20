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    Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

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    17 комментариев

    Российского предпринимателя, основателя российского банка «Тинькофф» Олега Тинькова, исключили из санкций Великобритании, сказано в опубликованном 20 июля правительственном документе.

    В документе управления по реализации финансовых санкций Казначейства его Величества уведомляется о том, что Олега Юрьевича Тинькова исключают из единого списка и размораживают его активы.

    Тиньков среди прочих был включен в санкционный список в марте 2022 года. Ему запретили въезд в страну, заморозив его активы в Великобритании. Позже санкции усилились, в порты Соединенного Королевства запретили пускать суда, которые принадлежат бизнесмену.

    В ноябре 2022 года Тиньков отказался от российского гражданства, о чем он сообщил в своих соцсетях. В одном из постов он опубликовал справку о выходе из гражданства, но на следующий день пост пропал. «Мой вчерашний пост загадочно исчез. Должно быть, кремлевские тролли», — написал тогда основатель «Тинькофф».

    Бизнесмен обратился в МИД Великобритании с просьбой убрать его из списка санкций в марте 2023 года.

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    Комментарии 17

    24659267420 Июл 2023 в 18:06
    страну продал, перевёртыш
    +0−0
    28028389720 Июл 2023 в 18:01
    Ничего хорошего про него сказать не могу, а то, что 15 лет сливал информацию МИ 6, ну или помогал (не мог не знать) Оливеру Хьюзу, который был исполнительным директором ТинькоффГрупп, а потом вместе слились, тока Олег прихватил еще с собой не менее 500 лямов зелеными, якобы неуплаченных налогов в США ... полагаю имеет награды за заслуги перед отечеством - американским...
    +1−0
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