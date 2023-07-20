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    Минобороны Украины: все суда, идущие в порты России по Черному морю, могут считаться Киевом перевозчиками военных грузов

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    30 комментариев

    Министерство обороны Украины предупредило, что может рассматривать все суда, следующие по Черному морю в российские порты, как перевозящие грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками». Новые меры анонсированы с полуночи 21 июля, пишет 20 июля РИА Новости.

    Также Киев запретил судоходство в северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском канале как опасное. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей якобы уже обнародована.

    Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что после прекращения «черноморской инициативы» по зерну сворачивается морской гуманитарный коридор. Все суда, следующие по Черному морю в украинские порты, уведомило российское военное ведомство, будут с полуночи 20 июля рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых ходят такие суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

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    Комментарии 30

    AndrewBarsik20 Июл 2023 в 16:07
    Если кто-то находится на теплоходе, идущем по Чёрному морю, и считает эту новость несерьёзной, то я верю в его искренность и желаю ему приятного путешествия. Если кто-то считает эту новость несерьёзной, находясь в Санкт-Петербурге, то я не верю в его искренность.
    +2−0
    26621057120 Июл 2023 в 16:02
    Теперь интересно посмотреть, справится ли флот с защитой судоходства. На параде по Неве они красиво ходят.
    +0−0
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