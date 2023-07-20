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    Суд арестовал подростка, которого обвиняют в избиении мужчины в Парке Горького

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    12 комментариев

    Суд заключил под стражу подростка, которого обвиняют в избиении мужчины в столичном Парке Горького. 16-летнего юношу и двух его приятелей задержали накануне после того, как в Сети появился видеоролик с происшествием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако статья не уточняется.

    Как 20 июля сообщили в прокуратуре Москвы, 16-летний обвиняемый, находясь в парке, «грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине». Вину он признал.

    Несовершеннолетний уроженец Республики Узбекистан пробудет в СИЗО до 18 сентября 2023 года, добавили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

    Инцидент, попавший на видео, произошел неделю назад. Компания юношей подошла к отдыхающему мужчине. Во время беседы один из них забрался на бордюр, встал позади собеседника и нанес ногой удар по голове. Все это сопровождалось громкими оскорблениями. Мужчина же после нападения повалился на скамейку и, кажется, потерял сознание.

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    Комментарии 12

    Гость20 Июл 2023 в 15:54
    🙈🙉🙊
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:52
    Добрая новость!👍 Пусть посидит на дорожку. Дядька его сказал журналистам, что гордиться поступком племянника, видимо дядька хочет присоединиться к племянничку в СИЗО.
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 15:48
    Россия для русских?
    +1−0
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