Суд арестовал подростка, которого обвиняют в избиении мужчины в Парке Горького

Суд заключил под стражу подростка, которого обвиняют в избиении мужчины в столичном Парке Горького. 16-летнего юношу и двух его приятелей задержали накануне после того, как в Сети появился видеоролик с происшествием. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако статья не уточняется.



Как 20 июля сообщили в прокуратуре Москвы, 16-летний обвиняемый, находясь в парке, «грубо нарушая общественный порядок, применил насилие к сидящему на скамейке мужчине». Вину он признал.



Несовершеннолетний уроженец Республики Узбекистан пробудет в СИЗО до 18 сентября 2023 года, добавили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.