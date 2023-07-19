Полиция задержала подростков, напавших на отдыхающего в Парке Горького

Сотрудники столичной полиции провели проверку по факту публикации в Сети видеоролика, в котором зафиксированы противоправные действия подростков. Об этом 19 июля сообщает ГУ МВД по Москве.



Инцидент, попавший на видео, произошел неделю назад в Парке Горького. Компания юношей подошла к отдыхающему мужчине. Во время беседы один из них забрался на бордюр, встал позади собеседника и нанес ногой удар по голове. Все это сопровождалось громкими оскорблениями. Мужчина же после нападения повалился на скамейку и, кажется, потерял сознание.