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    Полиция задержала подростков, напавших на отдыхающего в Парке Горького

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    Сотрудники столичной полиции провели проверку по факту публикации в Сети видеоролика, в котором зафиксированы противоправные действия подростков. Об этом 19 июля сообщает ГУ МВД по Москве.

    Инцидент, попавший на видео, произошел неделю назад в Парке Горького. Компания юношей подошла к отдыхающему мужчине. Во время беседы один из них забрался на бордюр, встал позади собеседника и нанес ногой удар по голове. Все это сопровождалось громкими оскорблениями. Мужчина же после нападения повалился на скамейку и, кажется, потерял сознание.

    «После детального изучения видеозаписи сотрудники уголовного розыска УВД ЦАО ГУ МВД России по г. Москве менее чем за сутки установили личности и задержали всех участников инцидента в районах проживания. Ими оказались молодые люди 2006 и 2007 годов рождения», — сообщили в столичном главке, уточнив, что уголовное дело уже возбуждено.

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